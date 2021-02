Il vitino da vespa negli ultimi anni è ritornato di moda. Le famose misure, 90-60-90 perseguitano tutte le donne. Purtroppo non è così semplice avere una vita stretta, a volte dipende anche dalla costituzione. Ma esistono dei semplici esercizi che aiutano a modellare vita e fianchi. Basta solo un po’ di forza di volontà.

Avere un vitino da vespa è possibile con questi 5 facili esercizi adatti a tutti

Si può benissimo essere in ottima forma eppure non avere una vita stretta e modellata. Questo perché esistono vari fattori che incidono sul depositarsi del grasso in determinati punti. Come le odiatissime maniglie dell’amore. Infatti spesso, pur seguendo una dieta equilibrata e facendo esercizio fisico, è impossibile liberarsi di quel grasso in eccesso. Ma non bisogna arrabbiarsi o abbattersi, anzi. Potrebbe essere colpa di qualche problema. Quindi rivolgersi al proprio medico per fare delle analisi è sempre un bene. Magari tra le cause c’è un malfunzionamento della tiroide.

Ma se non si soffre di nessun disturbo o non dipende dalla costituzione, ci si può affidare a qualche esercizio specifico. Avere un vitino da vespa è possibile con questi 5 facili esercizi adatti a tutti.

Plank

È un esercizio completo che allena tutta la zona addominale. Partendo dalla classica posizione a pancia in giù e con il peso sui gomiti. Mantenere per quanto possibile la posizione, con i piedi ben puntati. Ma la variante che aiuta a modellare la vita è quella con l’aggiunta delle ginocchia. Sempre pancia in giù, mani ben piantate. Ginocchia verso i gomiti, uno per volta. Come se stessimo correndo, ma stando fermi. Una variante è la scalata. Con ginocchia invece che dritte, a 45 gradi. Così i fianchi si sfineranno in pochissimo tempo.

Salto con la corda

Non importa se all’inizio si è un po’ impacciati e lenti. Il salto con la corda aiuta a tonificare. Così si elimineranno i grassi in eccesso su addome e fianchi. E ne beneficerà anche la zona vita. Attenzione solo alla postura. Schiena sempre dritta e ginocchia piegate per ammortizzare l’atterraggio.

Torsione del busto

Gambe divaricate, piedi in linea con le spalle. Mani sui fianchi e torsioni alternate a destra e sinistra solo con il busto. In questo modo si può affinare la zona addominale anche guardando la tv.

Hula Hoop

Rispolverare un oggetto del passato non è mai stato così divertente. 15 minuti al giorno facendo roteare il cerchio intorno alla vita. Ma serve un cerchio di almeno 2 chili per vedere presto dei risultati.

Danza del ventre

Questo tipo di danza si concentra tutta sull’uso dei muscoli addominali. Basterà guardare qualche tutorial su internet e provare a casa. Così si può smaltire il grasso in eccesso divertendosi.

Quindi, avere un vitino da vespa è possibile con questi 5 facili esercizi adatti a tutti. Sempre combinando un’alimentazione sana e del movimento. Ma ricordando sempre che non tutti i corpi sono uguali. Se non si ottiene il vitino da vespa delle copertine, non c’è da disperare. È probabile che neanche quelli siano totalmente reali, ma ritoccati.

