Apparecchiare una tavola in cui tutti gli elementi sono in armonia restituisce un grande senso di appagamento. Ma cosa succede se pochi giorni prima uno degli ospiti dice di essere mancino? Basta semplicemente mostrare qualche piccola accortezza in più e avere un ospite mancino a tavola non sarà più un problema con questa guida.

Invertire il posto a tavola

L’apparecchiatura giusta per un ospite mancino non richiede elementi a sé o posate e bicchieri speciali. Semplicemente il tutto, a tavola, va invertito.

Questo serve a rendere l’esperienza gustativa e sensoriale ancor più confortevole per l’ospite, che troverà una tavola imbandita come probabilmente accade presso la sua abitazione.

Una regola fondamentale è quella di posizionare l’ospite mancino all’estrema sinistra della tavola, in modo da consentirgli di utilizzare la mano sinistra con maggiore comodità.

Come apparecchiare

Avere un ospite mancino a tavola non sarà più un problema con questa guida che spiega come posizionare correttamente la mise en place per mancini. Se normalmente la forchetta (o le forchette) trova collocazione alla sinistra del piatto, per l’ospite mancino la forchetta andrà posizionata a destra.

Coltello e cucchiaio sono a sinistra per i mancini, mentre nella comune apparecchiatura sono a destra del piatto. Il tovagliolo andrà sempre vicino alla forchetta, quindi anche sulla destra. I bicchieri, invece, vanno collocati sulla sinistra quando l’ospite è mancino, per consentirgli di afferrarli proprio con tale mano.

Il coltello da pesce

L’unica accortezza che farebbe davvero la differenza a tavola, quando l’ospite è mancino, è il coltello da pesce. Questo è uno strumento di difficile utilizzo per l’ospite mancino.

La più grande attenzione sarebbe l’acquisto di un coltello da pesce apposito per mancini, in vendita presso i negozi più forniti. Se trovarlo fosse difficile, consigliamo comunque di apparecchiare sulla tavola anche un coltello normale.

In questo modo, l’ospite avrà la possibilità di utilizzare quello che trova più agevole e non potrà non apprezzare il gesto estremamente chic e cortese. D’altronde si sa, il buon gusto a tavola fa sempre la differenza.