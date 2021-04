Il bagno è una delle aree della casa a cui prestare più attenzione, sia per chi ci vive che per degli eventuali visitatori. Per questo è meglio che nonostante il continuo uso si presenti come uno spazio lindo e privo di cattivi odori. Oggi parliamo di come sconfiggere questi ultimi.

Infatti si può facilmente avere un bagno profumato e splendente a prova di ospite con questo trucco che richiede solamente 5 minuti.

I trucchi più comuni

Molti per profumare il proprio bagno si affidano a elementi naturali. Come, ad esempio, oli essenziali o erbe aromatiche. Utilizzare l’aiuto di madre natura è sicuramente è un’ottima iniziativa, ma bisogna tenere conto che dopo un po’, purtroppo, queste soluzioni tendono a perdere forza.

Per continuare a funzionare devono, infatti, essere continuamente sostituite da nuovo materiale. Per questo oggi consigliamo un’idea che è molto più comoda e ha sicuramente bisogno di minore manutenzione.

La messa in opera

Il procedimento da seguire è molto facile. Basta semplicemente aprire la cassetta di scarico dello sciacquone. Al suo interno troveremo un meccanismo sommerso di acqua.

Nel frattempo prendere un flacone di detersivo. Quest’oggetto deve avere due caratteristiche: avere un profumo che ci aggradi e una dimensione adatta per essere inserito dentro alla cassetta. Chiuderlo bene e praticare sulla superficie un paio di fori non troppo grossi. Metterlo nel posto sopraindicato.

In questo modo, ogni volta che tireremo lo sciacquone, la parte interna del water si igienizzerà da sola, propagando nell’aria una deliziosa e avvolgente profumazione.

