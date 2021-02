I limoni sono conosciuti e usati da moltissimo tempo. Oggigiorno fanno parte della cultura culinaria italiana. I limoni trovano posto in diversissime ricette e non solo. Molte persone amano bere limonata, acqua e limone e bevande simili.

Sfortunatamente, però, non sempre si hanno limoni pronti all’uso. In alcuni casi questi possono essere ancora poco maturi. In altri, invece, possiamo ritrovarli già ammuffiti e pronti per essere buttati via. Pochi lo sanno, ma possiamo avere limoni sempre pronti all’uso con questo metodo semplicissimo.

Usiamo il freezer

Esatto, per conservare i limoni e averli sempre a portata di mano possiamo usare il freezer. Per esempio, possiamo congelare i limoni interi. Per farlo possiamo seguire questi passaggi.

Laviamo i limoni e strofiniamoli accuratamente per togliere ogni residuo di sporco. Asciughiamoli con un canovaccio da cucina e quindi mettiamoli in un sacchetto adatto al freezer. Ricordiamoci che esistono sacchetti riutilizzabili. Usiamoli per evitare sprechi e ridurre l’inquinamento.

Mettiamo i sacchetti nel freezer e facciamo congelare. Quando abbiamo bisogno dei limoni togliamoli dal freezer e facciamoli scongelare dentro a un contenitore pieno di acqua fredda. Potremo quindi usare la polpa e il succo.

In alternativa possiamo congelare la scorza o il succo di limone. Per congelare la scorza facciamo in questo modo. Laviamo i limoni con molta attenzione e strofiniamo la buccia per eliminare lo sporco. Grattugiamo la scorza di limone e quindi mettiamo in dei piccoli contenitori o delle bustine da freezer. Congeliamola per averla sempre a disposizione. Sarà utile per preparare impasti dolci o ricette che prevedono l’uso della scorza di limone.

Per congelare il succo di limone, invece, possiamo utilizzare le vaschette per fare i cubetti di ghiaccio. Spremiamo i limoni e filtriamo il succo. Quindi versiamolo nelle vaschette e mettiamole in freezer. Avremo sempre pronti cubetti di succo di limone. Sono comodissimi per fare una limonata o un bicchiere di acqua e limone!

