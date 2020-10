Autogrill si avvia a chiudere il 2020 con un forte impatto del Covid-19 sul bilancio. È quanto emerge dai dati relativi ai primi otto mesi dell’anno.

I dati al 31 agosto, infatti, mostrano un forte ridimensionamento rispetto all’anno precedente. I ricavi consolidati sono stati pari a 1.414,1 milioni di euro nei primi otto mesi 2020, in calo del 55,7% a cambi correnti rispetto a 3.189,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Il maggior calo si è registrato nel settore aeroportuale con una contrazione dei ricavi superiore al 60%. Nel settore autostradale, invece, le cose sono andate leggermente meglio con un ribasso del 40% circa.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Il problema per Autogrill è che con la seconda ondata della pandemia in corso, i tempi di ripresa si allungano e le prospettive non sono sicuramente rosee per il terzo quadrimestre del 2020.

Nonostante questi dati per gli analisti Autogrill è sempre un titolo da comprare. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 47% rispetto ai livelli attuali.

Il vero punto debole della società, però, è il suo debito, come evidenziato nella figura seguente.

Autogrill si avvia a chiudere il 2020 con un forte impatto del Covid-19 sul bilancio. Fin dove potranno arrivare le quotazioni secondo l’analisi grafica?

Il titolo Autogrill ( MIL:AGL) ) ha chiuso la seduta del 12 ottobre a quota 3,902 euro in ribasso del 3,27% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sia nel medio che nel lungo periodo è ribassista e non si intravedono segnali di inversione. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare ci sono probabilità non trascurabili che le quotazioni possano scendere fino all’obiettivo in area 1 euro.

Un segnale di ripresa si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 4,18 euro.

Approfondimento

Un titolo azionario ha dominato in Piazza Affari mentre un settore ha zavorrato il listino milanese