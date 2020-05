Autogrill, frenano i ricavi nei primi quattro mesi del 2020 causa Covid-19

Frenano i ricavi nei primi quattro mesi del 2020 per Autogrill che risente dell’impatto coronavirus. A seguito del parziale allentamento delle misure di lockdown i dati di maggio risultano in ripresa, specialmente in Italia e nel Resto dell’Europa, e in particolare nel canale autostradale.

Autogrill ha adottato diverse misure per mitigare gli impatti finanziari e operativi causati dal Covid-19, ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, Group CEO dell’azienda. Autogrill (MIL:AGL) si sta preparando per la prossima fase mentre molti paesi sono in procinto di riaprire. La società ha studiato un’offerta commerciale in linea con i nuovi bisogni dei consumatori, con un’attenzione costante alla sicurezza e alla salute dei dipendenti e clienti. Questa infatti è la principale priorità di Autogrill in questo delicato momento.

Autogrill, frenano i ricavi. Flessione del 35,3% nei primi quattro mesi dell’anno

Il Gruppo attivo nella ristorazione autostradale ha registrato una flessione dei ricavi del 35,3% da inizio anno a circa 530 milioni di euro, a causa della pandemia globale e del conseguente lockdown. Al 30 aprile 2020, infatti, circa l’80% dei punti vendita totali risultava chiuso.

A livello geografico i ricavi in Nord America sono diminuiti del 37,9% da inizio anno a circa 310-315 milioni di dollari, con il dato di aprile pesantissimo. Nel quarto mese del 2020 si è registrata una contrazione del fatturato del 96% a cambi correnti con un -80% dei punti vendita totali chiuso.

Identica la situazione in Europa, con i ricavi in calo del 39,1% da inizio anno a circa 200-210 milioni di euro. Scendendo nel dettaglio, nel mese di aprile si è registrata una contrazione dei ricavi dell’86%. A cambi costanti, con il 53% dei punti vendita totali chiuso al 30 aprile 2020.

Previsioni per il resto dell’anno

È estremamente arduo prevedere l’entità e la durata dell’impatto di questa crisi globale, osserva l’azienda nella nota sulla comunicazione dei ricavi. Fornire una guidance per il resto dell’esercizio in corso è piuttosto difficile benché si intravedano i primi segni di apertura da parte di alcuni paesi. A causa di un contesto in rapida evoluzione Autogrill si impegna a monitorare gli eventi esterni e a gestire la situazione con grande attenzione, fornendo gli adeguati aggiornamenti al mercato.

