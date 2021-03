Allenarsi, andare a correre e soprattutto lavorare in smart working con un buon paio di auricolari o cuffie wireless rende tutto più semplice. Ce ne sono di vari modelli sul mercato e con vari range di prezzo, in grado di accontentare anche le orecchie più esigenti. Ecco come scegliere auricolari e cuffie, le innovazioni da non perdere per smart working e sport, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Le nuove full wireless

Per gli amanti degli auricolari, ci sono le nuove full wireless con cancellazione del rumore, impermeabili, con una autonomia di 22 ore e resistenti all’intrusione del sudore quando fa caldo.

Alcune sono complicatissime, si presentano con una suite di comandi non facili da apprendere per gestire le tracce, l’assistente digitale, il microfono. Alcuni auricolari puntano, invece, sul design e sull’ergonomia, non cadono facilmente quando si cammina, o si corre, dopo il lavoro. E offrono un controllo eccezionale.

I migliori produttori hanno deciso di riconfigurare gli auricolari disponendo i componenti in orizzontale, invece che in verticale. Per minimizzare la sporgenza dalle orecchie e fornire un aspetto più naturale.

Altri auricolari sono dotati di tre microfoni e di un accelerometro, perchè la voce risulti sempre forte e chiara al telefono. Nonché di cancellazione attiva del rumore.

Per chi vuole abbinare lavoro e sport, ci sono gli auricolari resistenti all’acqua, impermeabili. Leggermente più grandi.

Un’idea brillante in testa, le cuffie per gaming

Auricolari e cuffie incredibili per smart working e sport. Per chi lavora in smart working è tempo di passare a cuffie di serie A, che possono essere utilizzate per il lavoro ma anche per la vita di tutti i giorni.

Comprare delle cuffie per videogiochi significa acquistare prodotti bellissimi che possiedono prestazioni elevate. Sono eleganti e comodi da indossare. Sono spesso dotate di una doppia antenna che offre una copertura del segnale di 15 metri (quindi si può andare in bagno restando connessi), offrono una cancellazione del rumore perfetta.

Se abbiamo riunioni con persone riunite in una stanza, possiamo acquisire ogni singolo bisbiglio.

Abbiamo visto, dunque, quali sono le caratteristiche di auricolari e cuffie incredibili per smart working e sport.