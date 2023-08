Aumento del prezzo della passata di pomodoro e non solo: il confronto con l’anno scorso 

La passata di pomodoro costa sempre di più, come altri prodotti del supermercato, ma ecco qual è l’effettivo aumento del prezzo rispetto agli anni precedenti.

Il pomodoro è un frutto che arriva dall’America e che è stato portato poi nel resto del Mondo. Ad oggi è uno degli alimenti più usati in cucina perché si può mangiare in diversi modi. Inoltre, è provato dalla scienza che dà al nostro organismo diversi benefici.

Tuttavia, anche il pomodoro ha subìto in questi anni un notevole aumento del costo al supermercato, insieme ad altri prodotti. Fare la spesa è diventato ormai molto dispendioso e molte persone sono preoccupate di questo.

Vedremo di quanto è stato l’aumento del prezzo della passata di pomodoro e faremo un confronto con gli anni precedenti. In questo ci aiuta qualche dato di Altroconsumo.

Nella spesa il pomodoro non può mai mancare, che sia come frutto intero o come sugo. È l’elemento fondamentale per molte ricette, soprattutto fatte in casa.

Cosa si può fare con il pomodoro in cucina

Il pomodoro si trova nel reparto ortofrutta nelle sue diverse varianti ed è ottimo da mangiare crudo con un po’ di condimento nelle insalate. Molti lo usano come contorno al pranzo o alla cena. Anche cotto, però, ha molti utilizzi. Si possono fare i sughi di condimento alla pasta, la pizza e le zuppe.

Ognuno poi può “inventarsi” qualche sfiziosa ricetta per l’aperitivo o per la merenda. Via, allora, a pizzette, panzerotti e bruschette e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di un alimento che si abbina facilmente a tutto.

Aumento del prezzo: i dati

Molti prodotti stanno avendo un costo maggiore anno dopo anno, ma la passata di pomodoro si distingue. Infatti, ad aprile del 2022 costava in media 1,31 euro e nel 2023 si è arrivati ad una media di 1,59 euro. Si parla di un rincaro del 22% in un anno.

Se si guarda più indietro, in particolare al periodo prima della pandemia da Covid, possiamo dire che l’aumento registrato è di oltre il 40%.

Naturalmente, questo aumento è una conseguenza dell’aumento del costo della materia prima. Nel nord Italia, in particolare, si è passati da 87 euro per tonnellata di pomodoro a 150 euro. Questo solamente in 4 anni.

Insieme alla passata di pomodoro, anche altri prodotti sono ormai molto più cari di qualche anno fa. Ad esempio, pasta, olio e zucchero. In diminuzione, invece, il costo del caffè, dell’olio di semi di girasole e delle zucchine.