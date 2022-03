Stando a quanto affermato dagli esperti, negli ultimi tempi staremmo assistendo a un pacato decremento delle diagnosi di tumore. L’entusiasmo per la buona notizia sarebbe, però, mitigato dai numeri riguardanti tutti i tumori causati dal papilloma virus. Soltanto nel 2020, nel Mondo ci sono stati circa 600.000 nuovi casi di carcinoma cervicale, di cui 342.000 mortali. I dati non sarebbero più incoraggianti per quanto riguarda tumori anali, orofaringei e vulvari sempre causati da HPV.

Una recente ricerca americana, riportata dalla Fondazione Veronesi, ha indagato sul caso. I ricercatori avrebbero scoperto almeno due fattori, che continuerebbero ad aumentare i rischi di tumori legati al papilloma virus.

Quando il reddito incide anche sulla salute

Un report pubblicato su JNCI – Cancer Spectrum affermerebbe che i tumori legati al papilloma virus siano cresciuti, negli Stati Uniti, tra 2000 e 2018. Una squadra di ricercatori ha voluto esaminare la questione. Gli studiosi hanno cercato di scoprire il perché, disegnando una mappa degli incrementi sulla base di abitudini ed estrazione sociale dei pazienti.

Il primo dato, che sembrerebbe emergere dalla ricerca, è che un reddito basso aumenterebbe il rischio di tumori da papilloma virus. Il motivo sarebbe spiegabile in termini di prevenzione, meno seguita dalle classi meno abbienti. I casi di cancro alla cervice sarebbero rimasti stabili in aree benestanti, mentre sono aumentati dell’1,6% in aree più povere. Lo stesso varrebbe per i tumori vaginali (calati del 3% dove il reddito è elevato, aumentati del 2% dove il reddito è basso). Gli uomini non sono salvi da questo trend. I casi di cancro dell’orofaringe sarebbero aumentati del 2,1% nelle zone meno ricche e quelli all’ano del 3,9%.

Ma i ricercatori avrebbero evidenziato anche un secondo fattore di rischio.

Aumenterebbe il rischio di tumori da papilloma virus nelle donne e negli uomini che hanno questa comune abitudine

Stando alle analisi degli studiosi, i tumori da papilloma virus attaccherebbero soprattutto i fumatori. Da tempo la medicina considera il fumo una potenziale concausa dei tumori da HPV, sia nelle donne che negli uomini. Il motivo sarebbe che la tossicità del fumo potrebbe alterare il DNA, abbattendo le difese contro il papilloma virus e contribuendo alla nascita del tumore.

Lo studio statunitense sembrerebbe confermare queste ipotesi. Al contempo, secondo un’indagine italiana, senza le sigarette l’incidenza di tumori da papilloma virus calerebbe del 9%.

Per mettersi al riparo dai rischi, gli esperti consigliano, oltre a condurre una vita sana, di eseguire vaccinazioni e screening continui.

