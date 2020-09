Questo caldo che prosegue oltre il periodo estivo rischia di indebolire il nostro fisico e fallo trovare impreparato all’arrivo dell’inverno. Per evitare quindi definire in balìa dell’attacco di virus e batteri, gli Esperti della nostra Redazione vi consigliano di aumentare le energie in modo naturale con questi semi benefici.

I semi di canapa

I vegetariani e i vegani conoscono molto bene i semi di canapa, perché assieme alla soia sono importanti fonti di proteine vegetali. Ma i semi di canapa hanno un valore molto importante per i nutrizionisti anche perché sono ricchi di aminoacidi essenziali e di omega 3 e 6, quei grassi fondamentali per il nostro corpo. Pensate che in molti paesi del mondo i semi di canapa sono utilizzati come antinfiammatorio. Ecco perché possiamo aumentare l’energia in modo naturale con questi semi benefici, ma anche proteggerci dalle infezioni.

Facilmente digeribili

Un altro importante vantaggio che i semi di canapa possono mettere in campo a favore della nostra salute è quello di essere altamente digeribili. Hanno inoltre un carico importante di vitamine, minerali, enzimi e antiossidanti, tanto da renderli degli integratori naturali perfetti per i cambi di stagione.

Aumentano il metabolismo

Come aumentare le energie in modo naturale con questi semi benefici? La scienza alimentare li inserisce anche nelle diete specifiche per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e aumentare il metabolismo. Contribuiscono in maniera importante ad aiutare il cuore e migliorare la circolazione del sangue, con immediati benefici a tutto il corpo.

Dove acquistarli

Detto delle caratteristiche principali e dei suoi benefici, vi indichiamo dove poterli acquistare. La loro presenza a livello commerciale è ora abbastanza frequente. Possiamo infatti trovarli anche nei supermercati che abbiano corsie dedicate al biologico e all’alimentazione alternativa. In erboristeria e nei punti vendita specializzati nei prodotti per intolleranti. Il nostro consiglio è sempre quello: preferire i semi di canapa che provengano da coltivazioni biologiche e non vengano trattati coi pesticidi.

