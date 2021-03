Il concetto di forza di volontà è conosciuto e utilizzato da molti. Fa parte del senso comune e del linguaggio quotidiano. Chiunque avrà tentato di consolare un amico in un momento difficile. Magari avrà fatto appello alla forza di volontà.

Questa ha a che fare con l’abnegazione, anche con la testardaggine in qualche modo. Una persona che persevera possiede di sicuro questa dote. Essa è indispensabile in tutti i campi. Nel lavoro, nelle relazioni, nella vita quotidiana. Anche quando si decide di avviare un programma di allenamento. Non si arriverà mai ai risultati sperati se non c’è costanza.

Si capisce che aumentare la forza di volontà può essere fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

La forza di volontà non è completamente sovrapponibile alla motivazione

Ma come si può definire la forza di volontà? Di sicuro essa non è completamente sovrapponibile al concetto di motivazione. Quest’ultima attiene a tutte le ragioni per dare il via ad un’azione. È un costrutto studiato in vari ambiti ed è una caratteristica fondamentale dell’essere umano. Si potrebbe pensare, di primo acchito, che corrisponda alla forza di volontà, ma non è così.

Ci sono diversi punti di contatto, ma la forza di volontà è qualcosa di più strutturato e multidimensionale. Probabilmente la motivazione è una componente fondamentale di un’entità più grande, proprio la forza di volontà.

Essa, infatti, è un tratto di personalità distintivo e risulta più stabile e duratura.

Ecco come aumentare la forza di volontà per raggiungere i propri obiettivi.

Tre parti fondamentali

Innanzitutto bisogna scomporre il tema in tre parti fondamentali. All’inizio si trova la motivazione. Si passa per la resilienza. Si arriva alla risolutezza.

Il primo passo, quindi, è avere una motivazione adeguata. È necessario essere concreti ed effettuare un’analisi precisa dei propri bisogni e aspirazioni. Solo in questo modo si potrà tenere alta la motivazione nel partire, nell’abbandonare la zona di comfort.

Il concetto di resilienza è molto utilizzato al giorno d’oggi. È mutuato dalla fisica. Designa la capacità di un metallo di non frantumarsi, di assorbire i colpi. Una sorta di potenza elastica. Anche l’essere umano è resiliente. Questa seconda componente della forza di volontà si può migliorare con un allenamento costante. Ricordare la motivazione iniziale è importante per non desistere.

Per finire, l’ultima parte è la risolutezza. Si può definire come punto d’arrivo perché è l’atteggiamento basilare che permette di raggiungere i propri obiettivi. Si tratta della consapevolezza dei propri mezzi. Presuppone una buona autostima e un’ottima autoefficacia. Con costanza e dedizione si mettono in campo tutti i comportamenti più idonei ai propri scopi. Senza paura o ritrosia.

La motivazione sta alla base. La resilienza difende dai colpi della vita. L’atteggiamento risoluto permette di raggiungere i propri obiettivi. Il tutto prende il nome di forza di volontà.