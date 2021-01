La soglia degli indigenti in Italia cresce a vista d’occhio e aumentano le richieste di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Il Governo in carica nel 2019, su spinta del Movimento 5 Stelle, ha introdotto queste misure dirette alle famiglie con evidenti difficoltà economiche. Ormai sono oltre due anni che molti nuclei familiari hanno un introito dallo Stato perché rispettano determinati requisiti di indigenza.

Quante persone hanno ottenuto il Reddito e Pensione di Cittadinanza

Non è nostro compito, in questo articolo, scoprire quali sono i requisiti per ottenere il Reddito e Pensione di Cittadinanza. Anzi, con gli Esperti di ProiezionidiBorsa interessa capire quanti sono a dicembre 2020 coloro che beneficiano di questo importante sostegno. L’INPS si occupa di elargire questo aiuto e nel contempo, ogni mese, rende noto i dati ufficiali.

Ebbene, all’ultimo mese del 2020, 1,25 milioni di nuclei familiari hanno ottenuto Reddito/Pensione di Cittadinanza, circa 3 milioni di persone interessate e un importo medio di 528 euro.

La crisi fa aumentare la platea

La situazione difficile in Italia dal punto di vista economico ha fatto alzare il numero di cittadini indigenti tanto è vero che l’incremento sul mese precedente è del 3,3%. La situazione più critica è al Sud Italia con 764.697 nuclei, 1.871.651 persone e rappresentano il 65% delle persone coinvolte.

Incuriosisce sapere la differenza di importo medio tra Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. L’INPS ha reso noto che l’importo medio erogato per RdC è 573 euro mentre per la Pensione di Cittadinanza è 253 euro.

Gli importi, ovviamente, variano in base alla composizione dei nuclei familiari ed eventualmente alla presenza di minori e/o disabili.

Il 34% delle famiglie hanno un minore come membro del nucleo e prendono un importo medio mensile di 647 euro. Invece per il 17% delle famiglie con un disabile l’importo medio mensile si aggira sui 518 euro. Infine solo il 15% dei nuclei familiari percepisce 800 euro mensili.

Una misura che resterà ancora in vigore

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza continueranno ad essere in vigore per i prossimi anni. Infatti il Governo ha stanziato ulteriori somme per venire incontro ai futuri indigenti perché aumentano le richieste di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Ma questa misura è un aiuto oppure uno spreco?

Dai numeri si evince che in Italia è possibile ottenere soldi per sopravvivere avendo particolari requisiti di indigenza e richiedendo il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza.