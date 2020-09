Il problema degli sprechi alimentari è sempre più sentito, soprattutto in periodi di crisi come questa. Circa un terzo del cibo viene buttato via e questo è un problema da risolvere. Arriva in aiuto la tecnologia con alcune App che propongono interessanti soluzioni.

“Too good to go”, è l’app per smartphone contro gli sprechi alimentari.

L’applicazione, permette a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le “magic box”. Si tratta delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Aumenta le entrate e riduci gli spechi con questa App: come funziona?

Gli utenti possono prenotarla tramite App e poi ritirarla al punto vendita nella fascia oraria specificata – generalmente poco prima della chiusura – evitando i momenti di massima affluenza. Le “magic box” più amate sono quelle di sushi: i ristoranti e i punti vendita dedicati al cibo giapponese hanno ”salvato” migliaia di pasti che altrimenti sarebbero finiti nella pattumiera.

Il pagamento avviene direttamente in App, garantendo il rispetto del distanziamento sociale ed evitando lo scambio di cartamoneta. Benefici anche sul fronte dell’ambiente perché l’App consente di ridurre lo spreco alimentare e di conseguenza le emissioni di gas serra.

Come diventare partner?

“Too good to go” si ripromette di aiutare tutti i commercianti a recuperare i costi del cibo invenduto e a ridurre l’impatto ambientale. Aderendo è possibile raggiungere nuovi clienti e aumentare le entrate riducendo gli spechi. Si incrementerà visibilità del proprio negozio tra i 1.537.080 utenti che ha l’App in Italia, ottenendo forti benefici considerando che In media, 3 su 4 diventano clienti abituali!

Dal sito si evince che già 5.681 negozi hanno aderito a questa iniziativa salvando fino ad oggi oltre 939.083 pasti!

Le attività che aderiscono sono in maggioranza: