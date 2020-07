Prosegue il trend della ginnastica con istruttori online. Volano al rialzo lo smart working e il fitness. L’alternanza di lavoro e fitness da remoto. Il workout svolto individualmente a casa, sotto la guida di istruttori collegati on line, ha caratterizzato le sessioni di allenamento personale durante i mesi del lockdown, per il coronavirus. Ma la tendenza sembra essere quella del loro mantenimento, con conseguente difficoltà per il settore palestre.

La riscossa del corpo libero

Il fitness eseguito a casa ha appassionato molte persone. La conseguenza è che oggi, alla riapertura delle palestre e dei centri sportivi, in tanti proseguono l’esercizio fisico da casa propria. Aumenta la moda della ginnastica online. Un po’ per ragioni di sicurezza, per non ritrovarsi contagiati in uno spogliatoio (i focolai in Italia non sono ancora stati debellati). Un po’ per ragioni di risparmio (in migliaia aspettano ancora la cassa integrazione). E un po’ per ragioni di comodità. Soprattutto se per andare in palestra si dovevano prendere i mezzi pubblici o l’auto.

Invece del video sul pc, la app sul telefono

Affidarsi a istruttori preparati e trainer anche famosi è possibile, sia gratis che a pagamento. Sembra proprio che l’abitudine ad allenarsi a casa continuerà ad espandersi. E le possibilità offerte siano ampliate. Non ci si allena solo con l’istruttore gratuito da guardare sul pc. Ma anche sul telefono e sul tablet, con nuove piattaforme e applicazioni, quasi a costo zero, che ci possiamo portare dietro anche al parco e sul balcone.

Gli utenti valutano qualità e flessibilità del fitness online

La flessibilità e la qualità delle sessioni di allenamento sono valutate attentamente dagli utenti. C’è chi preferisce gli allenamenti in diretta con il proprio trainer in video. E chi preferisce un workout personalizzato con tanto di dieta, senza vincoli di spazio e tempo, inviato a pagamento dall’istruttore.

Aumenta la moda della ginnastica online

Così il mercato del “fitness online” festeggia la crescita. Si contano oltre cento personal trainer online in Italia e sono più di tremila le persone che utilizzano le app ogni mese, per usufruire di pilates, yoga, potenziamento, e tutti gli allenamenti posturali. A questi si stanno aggiungendo ora anche i fisioterapisti sportivi.