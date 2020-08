Aumenta il contagio, agli anziani pensione anticipata come avvenuto negli ultimi mesi. Il Governo corre ai ripari per evitare assembramenti ed ha emanato una ordinanza per la chiusura di discoteche e obbligando tutti a indossare la mascherina in luoghi non solo al chiuso ma anche all’aperto. La paura inizia a serpeggiare nei Palazzi che contano e si adottano tutte le misure per evitare gli assembramenti. Per questo motivo è facile presupporre che anche a settembre gli anziani prendono la pensione in anticipo. Ritornerà in vigore anche la consegna della pensione a domicilio?

A giorni la comunicazione arriverà da Poste italiane in accordo con l’INPS. La riscossione come nei mesi scorsi avverrà in giorni diversi in modo da evitare assembramenti il primo giorno del mese bancabile delle pensioni. Questa direttiva, come in passato riguarda chi incassa l’assegno in contanti e non dispone di conto corrente o libretto postale.

Le ipotesi in campo

Gli assegni pensionistici di settembre, se arriva l’ok, saranno messi a disposizione degli anziani dal 25 agosto. Poste Italiane come ha fatto in passato redigerà un calendario per cognome. Azzardiamo un probabile calendario sulla falsariga di quello avvenuto nei mesi scorsi. Anziani con cognome dalla A alla B che riscuotono la pensione direttamente in Posta possono presentarsi martedì 25 agosto. Dalla lettera C alla lettera D mercoledì 26 agosto, dalla lettera E alla lettera K giovedì 27 agosto. Appuntamento a venerdì 28 agosto per gli anziani dalla lettera L alla lettera O, dalla lettera P alla lettera R sabato 29 agosto infine dalla lettera S alla lettera Z lunedì 31 agosto.

Quando prendono la pensione i titolari di conto corrente bancario

Per chi riscuote la pensione in contanti allo sportello può disporre dei soldi qualche giorno prima del primo giorno del mese. Gli anziani che si fanno accreditare la pensione sul libretto o sul conto corrente postale avranno la stessa fortuna. Per coloro che hanno l’accredito su conto corrente bancario la data di valuta della pensione sarà martedì 1 settembre. Aumenta il contagio, agli anziani pensione anticipata ma resta la paura di un nuovo lockdown.