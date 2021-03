Ricorrenza che vuoi, personaggio che trovi. In linea con le passioni e i gusti del destinatario. Già dal 2018 in Italia presero forma le prime app che consentono di “ingaggiare” personaggi famosi per affidargli l’incarico. Il concept (molto americano) ha trovato man forte nei ricorrenti periodi di lockdown. Il mondo dello spettacolo è sostanzialmente fermo: vip a casa e fans pure.

Auguri vip per ogni occasione

Negli ultimi anni le app che consentono di trovare il beniamino di riferimento, pagare e affidare il messaggio di auguri vip sono cresciute in numero e fatturati.

La strategia è andata a segno perché soddisfa le esigenze più disparate. Le necessità di chi è a corto di idee regalo o forse le ha già sperimentate tutte; la voglia di sorprendere con persone speciali; il desiderio di concedere un sorriso. Una scommessa vinta lungo la rotta dell’innovazione e della transizione digitale.

Modalità di fruizione

Da “Carramba” degli anni ’90 a un clic su smartphone. La missiva viene recapitata sempre tramite video. Mai dal vivo.

Si tratta di un’opportunità per un faccia a faccia con il proprio beniamino. In rete si sa, tutto è possibile, anche “generare” auguri da parte di vip. Nel disperato bisogno di emozioni, momenti di piacere e curiosità, il filone degli auguri speciali e insoliti ha preso piede. Anche perché, nel frattempo, i vip hanno capito che possono arrotondare gli introiti.

Come procedere e quanto costa

Con un click si riesce a organizzare un messaggio di auguri da parte di vip. Nella maggior parte dei casi a pagamento ma alla portata di tutti. Molto dipende dalla star prescelta.

Si parte da poche decine di euro a quote via via maggiori. Un modo per acquistare emozioni e regalare alle celebrities l’umanità di un incontro, sebbene mediato.

Le possibilità riguardano anche la casistica della videocall e dell’interazione in diretta. In fondo in questo lungo periodo di folle Covid anche la leggerezza bizzarra di un video può donare un sorriso.

Abbiamo visto, dunque, come assicurarsi auguri vip per ogni occasione.