Piazza Affari nel corso dei prossimi mesi potrebbe riportarsi in area 30.000 punti anche se dinanzi a noi probabilmente abbiamo nei prossimi due anni dei ribassi anche importanti. Come al solito si procederà per step ma oggi andiamo a raccomandare un’operazione in ottica di 12 mesi che ci sembra davvero interessante. Il nostro giudizio è il seguente: è atteso un rialzo del 31% nel 2021 per il titolo Garofalo Health Care.

Perchè arriviamo a queste conclusioni?

Il titolo Garofalo Health Care (MIL:GHC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre con un rialzo dello 0,38% e si è portato a 5,30. Nel 2020 ha segnato il minimo a 3,71 ed il massimo a 6,32. Il titolo è stato quotato nell’anno 2018 a 3,63 e da quel momento la salita fino ad oggi è stata del 46%. La performance è stata molto superiore al progresso del Ftse Mib registrato nello stesso lasso temporale.

Atteso un rialzo del 31% nel 2021 per il titolo Garofalo Health Care

Analisi di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 443 milioni di euro, gestisce centri sanitari in Italia e offre anche servizi nella terapia intensiva e chirurgia. Dalle comunicazioni societarie leggiamo che si prevede che gli utili cresceranno del 51,2% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti ( un solo giudizio) calcola un prezzo di fair value a 5,75. Il nostro giudizio ponderato sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, riporta ad un fair value di 7,10 circa. Molto probabilmente questo target verrà rivisto al rialzo nei prossimi 6 mesi.

Analisi grafica

Il titolo ci sembra pronto per portarsi rapidamente sopra i 5,65 e arrivare nel giro di 1/ 3 mesi sopra i 6 euro per azione. Il supporto di lungo viene individuato in area 4,95.

La nostra strategia di investimento è la seguente:

comprare il titolo in apertura del 4 gennaio con stop loss di breve a 5,21 e di lungo a 4,94 e primo target a 6 euro e poi 6,32 per/entro 1/3 mesi. Riteniamo comunque molto probabile che nel corso del 2021 possa essere raggiunto il target di 7,10.

Come al solito si procederà per step.