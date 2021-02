Cosa attendere dai mercati nei prossimi 30 giorni? Probabilmente ci sarà un ribasso, tranne smentita fra oggi e domani. Molti titoli quotati sui vari mercati internazionali comunque, sembrano confermare questo scenario. Quindi, da oggi in poi si raccomanda prudenza per le operazioni di breve termine ma anche di lungo. Siamo in un ciclo temporale dove, da ora al mese di agosto potrebbe formarsi un top per i prossimi 18/24 mesi. Nel breve termine comunque, sono attese prese di beneficio sul titolo Walt Disney quotato a Wall Street. Andiamo a studiarne i motivi analizzando sia i bilanci degli ultimi anni che i livelli grafici.

Il titolo (NYSE:DIS) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 168,17 dollari per azione. nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 79,07 ed il massimo a 183,40. Gli ultimi mesi dell’anno precedente sembrano aver formato un eccesso di ipercomprato nei nostri oscillatori.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 131,22/155,12

area di massimo attesa 189,76/200,55

Per il momento, riteniamo che nel primo trimestre sia possibile un ritorno verso l’area 131,22/155,12.

Cosa dicono i dati di bilancio?

Le raccomandazioni degli altri analisti (30 giudizi) stimano un fair value a 183,56. I nostri calcoli invece, giungono ad un fair value di 135 dollari.

A parer nostro quindi, il titolo è non solo in ipercomprato grafico ma anche sopravvalutato. Per questo motivo, la nostra strategia di investimento è la seguent:

nel breve termine il titolo non va comprato fino a quando non completerà la fase ribassista che è in corso. Per quanto riuarda il lungo termine, chi ha il titolo in portafoglio può mantenerlo con stop loss a 148,32.

Il nostro consiglio è di seguire sempre da vicino le quotazioni di questa società perchè ha ottimi fondamentali e gli utili crescono con costanza nel tempo. Quindi, i ribassi anche forti vanno comprati sempre in ottica di lungo termine.