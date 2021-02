Quali sono le attese per il 2021 per il titolo JPMorgan Chase sottovalutato dell’8% circa? Prima facciamo una premessa. Da diverse settimane i mercati continuano a muoversi in una fase laterale e ogni giorno si cercano di forzare supporti e resistenze senza dare spazio poi a movimenti direzionali. Potrebbe essere iniziato un ritracciamento, ma le sorti sono appese a quello che accadrà fra oggi e domani.

Frattanto siamo nel pieno delle trimestrali americani e sicuramente i prossimi giorni ci restituiranno un quadro più chiaro su cosa attendere dai mercati nelle prossime settimane.

Ricordiamo che le probabilità sono che il 2021 per i mercati azionari internazionali dovrebbe chiudere con un rendimento negativo fra -1/-5%. Su quali titoli puntare nel corso dell’anno? JPMorgan potrebbe essere fra questi?

Andiamo a studiare i bilanci della società e i grafici.

La società opera nel settore di servizi finanziari in tutto il Mondo.

Si prevede che i guadagni cresceranno del 5,76% all’anno

Dividend yield del 2,8%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (30 giudizi) stimano un orezzo obiettivo a 145,43 dollari per azione. I nostri calcoli invece, giungono ad un fair value di circa 140 dollari (sottovalutazione di circa 8%).

Attese per il 2021 per il titolo JPMorgan Chase sottovalutato dell’8% circa

Il titolo (NYSE:JPM) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’1 febbraio al prezzo di 129,62 +0,74%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 123,77 ed il massimo a 142,75. Nel corso del 2020 invece, rispettivamente a 74,16 e 135,72.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 105,16/123,11

area di massimo attesa 161,11/184,99.

La nostra strategia di investimento

Dopo aver raggiunto a inizio anno il massimo a 142,75 è iniziato un ritracciamento tecnico che al momento è ancora in corso. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 133,17, l’obiettivo da raggiungere nei prossimi 30 giorni solari è posto in area 121,65 e successivo 104.

Per il momento il nostro consiglio è di con comprare il titolo ma attendere sviluppi.

Come al solito si procederà per step.