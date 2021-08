Il rialzo dei mercati azionari del mese di agosto è già finito oppure gli ultimi 2 giorni saranno propedeutici a nuovi rialzi? Questa è una settimana davvero spartiacque per capire se la previsione annuale che da questo momento in poi diventa discendente potrebbe essere confermata o meno. La tendenza rimane rialzista ma da questo momento è attesa una reazione al rialzo per evitare l’inizio di una correzione per i mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:26 della giornata di contrattazione del 17 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.907

Eurostoxx Future

4.191,5

Ftse Mib Future

26.240

S&P 500 Index

4.454,48.

Da questa settimana la polarità della nostra previsione annuale passa da rialzo a ribasso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 13 agosto.

La chiusura di questa settimana rappresenterà un primo momento di importante verifica in merito.

Previsione per la settimana del 16 agosto

Previsto il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Per il momento la previsione rimane confermata ma da domani in poi è attesa una reazione al rialzo per evitare l’inizio di una correzione per i mercati azionari.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Ecco cosa monitorare per la giornata di domani per capire se i prezzi continueranno o meno al rialzo e se inizierà invece una fase di ribasso.

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 18 agosto inferiore a 15.800.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 agosto superiore a 4.209.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 agosto superiore a 26.425.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 18 agosto inferiore a 4.435.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Mantenere i long multidays su Dax e S&P 500. Flat sugli altri indici. Domani è una giornata che chiarirà probabilmente le dinamiche fino alla fine del mese.

Come al solito si procederà per step.