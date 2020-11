Ieri nel nostro punto sui mercati quotidiano avevamo indicato che un punto spartiacque sarebbero state le chiusure di contrattazione della giornata. Ora andiamo ad analizzare proprio gli swing che si sono formati a fine giornata per definire lo scenario più probabile per i prossimi 2/3 giorni.

Cosa è successo e ora cosa potrebbe accadere? Ci sono i presupposti per ulteriori salite oppure dobbiamo iniziare ad attendere il peggio? Quali sono i livelli di allerta e quelli invece che faranno riprendere le quotazioni al rialzo? Oggi è attesa una prova di forza sui mercati per evitare un ulteriore ritracciamento ma analizziamo i dati e le quotazioni per capire meglio lo stato dei luoghi.

Alle 9,09 del 13 novembre leggiamo i seguenti prezzi sui mercati analizzati:

Dax Future

12.974

Eurostoxx Future

3.418

Ftse Mib Future

20.730

S&P 500

3.537 alla chiusura del 12 novembre

Procediamo per gradi.

Proiezione del frattale su scala settimanale per l’anno in corso

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 6 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Come mantenere il polso della situazione?

Attesa una prova di forza sui mercati per evitare un ulteriore ritracciamento

Dopo il forte rialzo degli ultimi giorni, il ritracciamento di ieri che è iniziato a ridosso di importanti resistenze, non va sottovalutato e va attentamente monitorato. Quello che accadrà fra oggi e la giornata di lunedì 16 novembre è importante, in quanto darà indicazioni per almeno altri 15 giorni di Borsa aperta.

Dax Future

Direzionalità rialzista solo con una chiusura del 13 novembre superiore a 12.566. Rialzo in corso e inversione ribassista di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 13 novembre inferiore a 12.596.

Eurostoxx Future

Ritracciamento di brevissimo in corso. Nuova forza e direzionalità rialzista con una chiusura giornaliera del 13 novembre superiore a 3.465.

Ftse Mib Future

Ritracciamento di brevissimo in corso. Nuova forza e direzionalità rialzista con una chiusura giornaliera del 13 novembre superiore a 20.935.

S&P 500

Ritracciamento di brevissimo in corso. Nuova forza e direzionalità rialzista con una chiusura giornaliera del 13 novembre superiore a 3.570.

Al momento la posizione di trading da mantenere in ottica multiday è Flat, in attesa di andare long solo se oggi si verificheranno i segnali indicati.

Come al solito si procederà per step.