Tutti quanti utilizziamo WhatsApp ogni giorno ormai senza neanche pensarci più di tanto. Esiste, però, una ricerca di alcuni anni fa, ma ancora attuale, che sembra sottolineare che questo servizio non sia tanto innocuo. Quindi attenzione, utilizzare WhatsApp potrebbe avere delle conseguenze ben più gravi di quel che si pensa.

Con chi messaggiamo

Usiamo tutti quanti i giorni WhatsApp senza chiederci dei vari pericoli che si possono correre utilizzando questa piattaforma. Ovviamente i primi che ci vengono in mente sono quelli legati alla privacy. Che ci piaccia o meno i nostri dati sono in mano a delle compagnie che, anche se in transito, li posseggono.

Un altro problema principale è legato alle varie truffe che circolano su questa piattaforma e che possono crearci seri problemi.

Ma la problematica maggiore a cui spesso non pensiamo è legata alle persone con cui messaggiamo tramite l’app. Già alcuni anni fa, infatti, un’associazione italiana di avvocati aveva riscontrato un effetto importante sulla vita di coppia di questo strumento online. Effetto che nel tempo potrebbe non essere diminuito.

WhatsApp e divorzi

Il vero rischio per chi usa WhatsApp sembra, infatti, essere collegato alla vita di coppia. Secondo una nota associazione di avvocati italiani, già più di cinque anni fa, WhatsApp veniva utilizzato come prova di infedeltà nel 40% dei processi.

Spesso, infatti, i coniugi traditori venivano pizzicati proprio sulla piattaforma di messaggistica a tradire il proprio partner. Nelle stesse parole degli esperti i social network sono diventati un mezzo per aumentare le possibilità di infedeltà coniugali.

Per questo motivo è importante prestare uno sguardo di più al cellulare del partner, come anche stare attenti al proprio. In caso di misfatti, in effetti, potrebbe non essere bastante cancellare un messaggio piccante dal proprio cellulare.

Quindi concludiamo invitando a fare attenzione, utilizzare WhatsApp potrebbe avere delle conseguenze ben più gravi di quel che si pensa. Se, infine, si è interessati ad articoli su come far scaricare meno in fretta il proprio cellulare si può cliccare su questo link.