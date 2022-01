Il periodo invernale in realtà ci piace molto. Con la sua aria fredda ci tiene sempre al caldo e al chiuso. Che sia in casa o in un locale, amiamo mangiare pietanze prelibate che scottano. Vellutate, minestroni, passate sono ideali per scaldarci quando fuori nevica. Sono salutari e si possono fare direttamente a casa con ingredienti naturali. Dobbiamo prenderci un po’ cura di noi stessi e del Mondo che ci circonda. Quindi spesso uniamo insieme della verdura di stagione e magari, perché no, del buon parmigiano a fine cottura. O un bel filo d’olio extravergine d’oliva. Che, anche se molti lo ignorano, è perfetto anche per friggere.

È importante prendersi sempre cura di noi stessi

Un occhio di riguardo alla cucina però ci vuole sempre. Se ci piace prenderci cura di noi stessi dobbiamo anche curare le cose con le quali cuciniamo pietanze fredde o calde. Pentole, padelle e strumenti vari devono essere sempre quelli giusti. Soprattutto se si tratta della nostra salute nel lungo periodo. Spesso non ci facciamo caso, ma, con il passare del tempo, possono provocare danni anche importanti.

Attenzione usando questo elettrodomestico in plastica con le pietanze calde il rischio per la nostra salute potrebbe essere alto

Il frullatore ad immersione, per esempio, è un oggetto che ne nostre cucine non manca mai. Lo usiamo davvero per tutto. Per frullare, per amalgamare, addirittura per il purè contro i grumi di patata. Ma come capire se abbiamo davvero lo strumento giusto? In commercio, se ne trovano in acciaio, ma anche in plastica, anche se in minore quantità rispetto al primo. Ma siamo anche persone abitudinarie e spesso lo abbiamo già in casa, davvero da tantissimo. Funziona bene, perché cambiarlo? I frullatori in acciaio vanno bene davvero per tutto. Cibi caldi o freddi, alcuni sono talmente potenti che riescono a frullare anche alcune verdure a crudo senza dare il minimo problema. E in realtà sono l’accessorio più indicato nel campo dei frullatori ad immersione. È l’acciaio che garantisce una buona tenuta dell’elettrodomestico. Poiché è un materiale resistente che fatica a deteriorarsi. Ma cosa possiamo dire di quelli in plastica?

Potrebbero diventare dannosi con cibi caldi e appena tolti dal fuoco. Vanno benissimo soprattutto con quelli freddi. Nel caso delle temperature alte, infatti, la plastica rilascerebbe parti di sé. A lungo andare e dopo molti utilizzi, le microplastiche sarebbero dannosissime per la salute. Possono infatti indurre reazioni infiammatori e immunitarie, danneggiando le nostre cellule. Per questo motivo, attenzione usando questo elettrodomestico in plastica con le pietanze calde il rischio per la nostra salute potrebbe essere alto. Forse, sarebbe più indicato usare quello vecchio per tritare verdure a crudo o cibi cotti, ma freddi. Mentre nel caso di cibi appena tolti dal fornello, sarebbe meglio comprarne un altro o attendere che si freddi prima di usare il frullatore ad immersione.