Se settimana scorsa ci eravamo lasciati scrivendo L’ultima seduta della settimana potrebbe avere compromesso il rialzo di breve del Ftse Mib Future, dopo altre cinque sedute di contrattazioni lo scenario ribassista potrebbe avere preso il sopravvento. Quindi, attenzione, un ribasso di breve del Ftse Mib Future è molto probabile.

Come si vede dal grafico, la resistenza in area 22,650 (I obiettivo di prezzo) sta frenando l’ascesa delle quotazioni. La mancata rottura di cui parlavamo alla chiusura del 7 gennaio, infatti, è stata confermata da quella del 14 gennaio.

Cosa ancora più importante, poi, è stata la chiusura giornaliera sotto il primo ostacolo, area 27.516, lungo il percorso ribassista di breve che porta in area 26.580 (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo supporto, poi, aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 25.065 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione al ribasso si trova in area 23.550 (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 27.650. In questo caso il Ftse Mib Future potrebbe dirigersi verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura dalla linea continua.

Attenzione, un ribasso di breve del Ftse Mib Future è molto probabile: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 14 gennaio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 27.415 in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dello 0,17%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Per la seconda settimana consecutiva la pressione ribassista è stata tenuta a bada. Per cui, fino a quando le quotazioni si manterranno sopra il supporto in area 27.235 i rialzisti non devono temere nulla. Possono, quindi, ambire al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 38.690.

In caso contrario sarebbe possibile una discesa fino in area 24.530 (I obiettivo di prezzo). Tuttavia, solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso sarebbe probabile un ritorno in area 20.000.