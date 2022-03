Attenzione tra mercoledì e giovedì perché saranno aggiornati questi indici e potrebbero far volare i mercati azionari

Come nella precedente, anche nella nuova ottava gli eventi bellici saranno il principale market mover dei mercati. Le Borse (oltre all’economia e alla società civile in generale) non amano il rischio, per cui i mercati dipenderanno molto da questi fattori esogeni. Tuttavia, attenzione tra mercoledì e giovedì perché saranno aggiornati questi indici: quello dei direttori degli acquisiti del settore servizi e manifatturiero. Serviranno a tastare il polso e lo stato di salute dell’economia reale.

La prima seduta di Borsa della nuova ottava

La giornata di lunedì si presenterà scarna di grossi appuntamenti in calendario. Il mercato nipponico resterà chiuso tutto il giorno per la festa dell’Equinozio di primavera. In Europa si segnale alle 6,30 il saldo a gennaio della bilancia commerciale olandese e alle 8.00 l’indice tedesco dei prezzi di produzione (annuale e mensile, febbraio).

Market movers del 22 marzo

Alle 10.00 Bruxelles comunicherà diversi dati comunitari aggiornati a dicembre. Stiamo parlando del conto corrente (non destagionalizzato), del livello delle partite correnti e del dato sulla produzione delle costruzioni. Alle 12.00 arriverà invece il dato inglese sulla tendenza degli ordini industriali (marzo).

Gli eventi di metà ottava

Un flusso enorme di dati aggiornati arriverà alle 8.00 da Londra. Tra essi citiamo: l’indice dei principali prezzi di produzione e al dettaglio, l’indice IPC annuale e mensile, l’andamento dell’IPP (annuale e mensile), l’indice dei prezzi di vendita. Alle 9.30 arriveranno i dati tedeschi: l’indice PMI composito di marzo e l’indice dei direttori degli acquisti dei servizi e del settore manifatturiero (marzo).

Dalle 12.00 arriveranno invece i primi dati USA: domanda di mutui, tasso sui mutui MBA a 30 anni, l’indice degli acquisti MBA. Poi arriveranno i dati sulle vendite di nuove abitazioni (15.00), le scorte di petrolio greggio (15.30) e tutti i dati relativi ai prodotti raffinati (benzina, petrolio da riscaldamento, etc).

Attenzione tra mercoledì e giovedì perché saranno aggiornati questi indici e potrebbero far volare i mercati azionari

Giovedì sarà la giornata dei direttori degli acquisti del settore terziario e/o manifatturiero in Francia, Germania, Eurozona. Inoltre si segnala l’indice PMI manifatturiero in Francia (9.15) ed Eurozona (10.00), la decisione sul tasso di interesse in Svizzera (9.30), l’indice PMI composito tedesco (9.30).

Negli States spicca alle 13.30 il dato sui principali ordinativi di beni durevoli (febbraio), quello sulle partite correnti, gli ordinativi di beni durevoli. Alle 14.45 conosceremo gli ordinativi dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero e terziario (marzo).

La chiusura di ottava

Alle 6.30 l’Olanda diffonderà il dato sul PIL del 4° trimestre 2021, mentre alle 8.00 il Regno Unito quelli sulle vendite al dettaglio di febbraio. Alle 9.00 arriverà il saldo della bilancia commerciale italiana non-UE (febbraio) e alle 9.00 il dato sul PIL spagnolo, sempre relativo al 4° trimestre 2021.

Poi, alle 10.00 sapremo invece i dati aggiornati tedeschi in merito alle aspettative di business e l’indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche a marzo.

Oltreoceano, occhio alle 15.00 al dato sul sentimento d’aspettativa dei consumatori del Michigan (marzo) e ai contratti pendenti di vendita di abitazioni (febbraio).

