Un frutto tipicamente estivo che, come l’anguria, è sempre il protagonista delle nostre tavole. Mangiato a fine pasto, o come merenda, ma anche come spuntino fresco e succoso da gustare al mare.

Originario della Cina, è presente sul mercato in tantissime varietà. Un frutto tondo, carnoso, dolce che contiene il 85% di acqua. Inoltre, ha un apporto calorico poco importante: all’incirca 35 calorie per 100 grammi. Infine è caratterizzato da una polpa bianca, gialla o rossa, e da una buccia liscia o leggermente vellutata.

Una piccola descrizione della pianta

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa parliamo del frutto estivo per eccellenza: la pesca. L’albero da cui nasce, ha origine antichissime ed era già conosciuto dagli antichi romani. Una pianta che può essere coltivata in pieno orto o in vaso. Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di terreno, anche se predilige quelli sabbiosi e ricchi di sostanze organiche. Un albero che ama il clima temperato e richiede molta luce.

Attenzione sono le ultime settimane per gustare questo dietetico frutto estivo che combatte la stitichezza

La pesca non è solo un frutto dissetante e gustoso ma apporta molti benefici alla salute, infatti è ricca di fibre alimentari e povera di grassi.

Come indicato in questo studio, l’estratto di fiori di pesco ha effetti benefici in caso di stitichezza, e nel trattamento dei disturbi della mobilità intestinale. Non solo, aiuta anche in caso di emorroidi e in caso di difficoltà digestive.

Anche la buccia delle pesche, come quelle di altri frutti, contiene molte fibre alimentari e vitamine.

Quindi prediligiamo e compriamo sempre le pesche biologiche, così da poter consumare in sicurezza anche la sua buccia.

Infine, attenzione sono le ultime settimane per gustare questo dietetico frutto estivo che combatte la stitichezza, perché le pesche generalmente si raccolgono da giugno a fine agosto.

