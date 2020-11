Diciamocelo, la carta d’identità italiana è molto scomoda. Sono pochi i fortunati che sono già passati alla carta d’identità sotto forma di tesserina di plastica. La maggior parte di noi, invece, deve portarsi appresso la tradizionale carta cartacea che spesso non entra nemmeno nel portafoglio. Per questo, a volte, capita di uscire lasciando, o dimenticando, questo documento a casa.

Potrebbe accadere, però, di venir fermati dalle Autorità o di dover mostrare un documento di riconoscimento. In questo caso, non sempre sappiamo cosa fare e incappiamo in errori.

Attenzione, solo questi documenti sono validi per il riconoscimento oltre alla carta d’identità.

Le caratteristiche di un documento di riconoscimento valido

Affinché sia valido per il riconoscimento un documento deve soddisfare alcuni criteri. È per questo che non tutti i documenti a nostri nome non sono validi. I documenti che possono sostituire la carta d’identità nel riconoscimento devono, infatti, riportare la nostra foto. Ma non solo. Devono essere anche muniti di timbro ufficiale ed essere emessi dallo Stato.

Questi documenti, infine, devono essere stati emessi per confermare l’identità della persona e ne riportano i dati. Non valgono, quindi, come documenti di riconoscimento la tessera sanitaria, le tessere dei supermercati o i biglietti da visita.

Quali documenti possono essere usati

Rimane comunque il dubbio su quali documenti possano essere usati. Attenzione, solo questi documenti sono validi per il riconoscimento oltre alla carta d’identità, ed è bene conoscere quali sono.

Tra questi spicca, tra tutti, la patente. Questo documento è piccolo, comodo da tenere in portafoglio ed è sempre con noi quando guidiamo. È quindi il documento più usato come sostituto della carta d’identità.

È un pò più ingombrante ma pur sempre valido anche il passaporto. Questo, inoltre, è l’unico documento universalmente valido per il riconoscimento anche all’estero. Alcuni degli altri documenti che valgono per il riconoscimento sono il porto d’armi, la patente nautica, le tessere AT e BT per i dipendenti della pubblica amministrazione e i loro famigliari.