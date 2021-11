Può capitare a volte di non accorgersi di aver parcheggio in divieto di sosta, o di dimenticarsi che il pagamento del parcheggio è ormai scaduto. In questi casi, se siamo sfortunati, potremmo ritrovare la macchina con una notifica di multa fissata sul parabrezza. Una vera seccatura, oltre che uno spreco di denaro. Certamente a nessuno piace prendersi una multa, e così alcuni hanno inventato un trucchetto ingegnoso per evitare di trovare il famigerato foglietto pizzicato sotto i tergicristalli della macchina. Ma occorre fare attenzione, perché anche se sembra un vero colpo di genio, in realtà questo trucchetto potrebbe metterci in guai ancor più seri. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione, si sta diffondendo questo trucchetto per evitare le multe che sembra innocuo ma può metterci in guai seri

C’è chi farebbe di tutto per ingannare il vigile e per persuaderlo a non multarci anche quando siamo palesemente nel torto. Ma attenzione, si sta diffondendo questo trucchetto per evitare le multe che sembra innocuo ma può metterci in guai seri.

Di che cosa si tratta esattamente? Ecco cosa si sono inventati i furbetti del parcheggio più ingegnosi. Si sta diffondendo il trucchetto di lasciare sul nostro parabrezza una multa vecchia. Ma perché mai dovremmo mettere una multa vecchia sul nostro stesso parabrezza? La risposta è ingegnosa: perché in questo modo il vigile, vedendo la multa, penserà che la macchina sia stata già multata, e quindi passerà oltre.

Il trucchetto della multa vecchia non è in realtà una buona idea

Utilizzando il trucchetto di mettere una multa vecchia sul parabrezza, qualche furbetto è riuscito a infrangere il Codice della Strada impunemente per molte volte. Parcheggiando in divieto di sosta oppure non pagando il parcheggio o utilizzando macchine troppo vecchie o inquinanti in città.

Ma attenzione, ovviamente utilizzare questo trucchetto non è consentito. Oltre all’aspetto etico, infatti, c’è da considerare il fatto che se un vigile o un poliziotto dovesse accorgersi dell’inganno, le conseguenze potrebbero essere molto più gravi di una semplice multa.

Ovviamente non è consentito modificare la targa

C’è un altro trucchetto che molti furbetti utilizzano per evitare le multe all’autovelox: modificare la targa con della vernice o del nastro adesivo nero. Ovviamente anche questo trucchetto è assolutamente illegale. Inutile cercare di sottrarsi a legittime sanzioni.

Il consiglio, oltre ovviamente a rispettare il Codice della Strada e non parcheggiare dove non dovremmo, è di pagare prontamente qualsiasi sanzione in cui dovessimo malauguratamente incorrere.

