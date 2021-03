Oggi, 11 marzo la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, in palio ci sono dieci premi da 100mila euro per chi acquista e dieci premi da 20mila euro per gli esercenti. Insomma, vincono tutti, ma bisogna fare molta attenzione, si perdono i soldi se non si reclama il premio della Lotteria degli scontrini. Ma come fare per sapere se siamo nei primi dieci? Scopriamolo.

Attenzione, si perdono i soldi se non si reclama il premio della Lotteria degli scontrini

Oggi, la prima estrazione tanto attesa, e la fortuna bacerà i contribuenti che hanno utilizzato il codice per i loro acquisti. Ricordiamo che l’acquisto deve avvenire in modalità telematica (bancomat o carta di credito).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma attenzione perché per ritirare c’è un tempo ben preciso, allo scattare dei 90 giorni i soldi si perdono. Infatti, chi ricevere la comunicazione della vincita e non ritira il premio perde il diritto a riscuoterlo.

In attesa del postino o della PEC

La comunicazione della vincita può arrivare in due modi: attraverso la PEC (posta certificata) oppure tramite posta ordinaria. Molto dipende se il contribuente ha compilato, sul sito della Lotteria degli scontrini, tutti i dati, incluso la posta certificata. Chi non lo ha fatto dovrà attendere il postino che recapiterà la vincita con una raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata sarà recapitata all’indirizzo indicato nell’Anagrafe tributaria o Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Mentre all’esercente sarà inviata una PEC. Solo nel caso in cui la casella PEC risulta piena o non più attiva, sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale dell’attività.

È comunque sempre possibile verificare se si è state baciati dalla fortuna visitando il sito della Lotteria degli scontrini. Bisogna accedere all’area riservata. Inoltre, è possibile verificare quali e quanti scontrini che hanno partecipato all’estrazione.

Comunque, non bisogna perdere tempo, ci sono 90 giorni di tempo per riscuotere il premio dalla comunicazione per PEC o per posta. Trascorsi i 90 giorni e non richiesta la vincita, non è più possibile ricevere il premio.