I gatti sono animali molto particolari. A volte ci sembrano totalmente anaffettivi, e troppo indipendenti per interessarsi di noi. Per questo, se cerchiamo un amico a quattro zampe che sia affettuoso, tendiamo a rivolgerci ai cani. Però non è il caso di arrendersi, anche i gatti possono amare il padrone, basta sapere come comportarsi.

Oggi vedremo un metodo molto efficace, che va bene per qualunque tipo di micio. Attenzione, se vogliamo che il nostro gatto ci voglia bene dobbiamo assolutamente accarezzarlo in questo modo.

Ecco che cosa è importante fare

Bisogna innanzitutto capire che cosa vuole il nostro gatto. Dobbiamo quindi stare sempre attenti alle sue intenzioni, ed assecondarlo il più possibile. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda le coccole che gli facciamo. Infatti non dobbiamo insistere se lui non vuole essere accarezzato.

Al contrario, dovremmo più spesso ignorarlo, e magari guardarci un po’ di TV o leggere un bel libro. Così facendo è più probabile che lui si avvicini a noi per attirare la nostra attenzione. È proprio in questo momento che lui accetterà molto di più di essere accarezzato e coccolato.

Un altro consiglio utile

Non è quindi solo l’approccio alle carezze che deve essere misurato, ma anche la parte del corpo che gli accarezziamo. Non diamo per scontato i suoi gusti, poiché ciascun gatto avrà le sue preferenze. Ma in genere, la maggior parte dei mici apprezzano molto di essere toccati sulla fronte o sulle guance. Al contrario toccar loro la coda sembra dare piuttosto fastidio. Per cui cerchiamo di capire cosa piace al nostro amico a quattro zampe, e lui ci ringrazierà.

Attenzione, se vogliamo che il nostro gatto ci voglia bene dobbiamo assolutamente accarezzarlo in questo modo. La parola d’ordine è assecondarlo, e non cercare di imporgli troppe coccole. Rispettiamo la sua indipendenza e lasciamo che sia lui a scegliere quando e dove accarezzarlo, vedremo che si creerà un’intesa.

