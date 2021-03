Tutti sanno che mantenere gli utensili di cucina puliti e in buon ordine è requisito fondamentale per ogni cuoco. Non possiamo ottenere buoni risultati se i nostri utensili sono sporchi o contaminati. Ma spesso non pensiamo che anche l’ambiente stesso in cui cuciniamo deve essere curato se non vogliamo che contaminazioni esterne danneggino i nostri piatti. E c’è una parte della cucina che ci dimentichiamo sempre di pulire. Attenzione, se trascuriamo di pulire questo oggetto in cucina potrebbe contaminare il cibo mentre lo cuociamo. Di che cosa stiamo parlando? Della cappa al di sopra dei fornelli. Si tratta di una parte integrante della cucina che però spesso trascuriamo di pulire. Vediamo perché questo è un grave errore.

Non dimentichiamo la cappa della cucina

Attenzione, se trascuriamo di pulire questo oggetto in cucina potrebbe contaminare il cibo mentre lo cuociamo. La cappa della cucina serve a illuminare il piano cottura e a aiutarci a tenere sotto controllo gli odori. È per questo dotata di interruttori e ventole, ed è proprio qui che potrebbe nascondersi un’insidia se ci dimentichiamo di pulire la cappa regolarmente e in maniera approfondita.

Può essere ricettacolo di polvere e sporco

Ma perché una cappa della cucina sporca potrebbe contaminare il nostro cibo? Semplice: la cappa della cucina può facilmente trasformarsi in un ricettacolo di polvere. Immaginiamo cosa potrebbe succedere se, accendendo la ventola, dovesse emettere uno sbuffo di polvere direttamente sulle pentole in cui stiamo cucinando, o se dovesse cadere della polvere quando accendiamo l’interruttore per illuminare il piano cottura.

È sempre importante pulire la cappa della cucina accuratamente insieme al resto del piano cottura, possibilmente con prodotti sgrassanti, dato che questa parte della cucina tende spesso ad accumulare uno stato di grasso. Non dimentichiamo anche di accendere regolarmente la ventola quando non stiamo cucinando, per eliminare il più possibile la polvere accumulata. E a proposito di polvere, tutti abbiamo davanti agli un ricettacolo di sporco che però ci dimentichiamo sempre di pulire, ecco quale.