Quest’anno tutti noi abbiamo ben compreso una cosa: risparmiare è essenziale per poter superare brillantemente i momenti difficili. Per questo in molti hanno deciso di razionalizzare le proprie spese, partendo da quelle elementari. Stiamo parlando, ad esempio, della spesa.

Quando, però, andiamo nei negozi dedicati, spesso torniamo a casa con un conto più salato del dovuto o con alimenti che in fondo non ci servivano.

Questo perché ci siamo fatti fregare dal marketing. In sintesi bisogna fare attenzione, se spendiamo troppi soldi quando facciamo la spesa potrebbe essere a causa di questo trucco che tutti i supermercati mettono in atto.

La zona dedicata ai vini

Facciamo un esempio. Al supermercato la zona riservata agli alcolici, e generalmente ai vini, risulta più intima e meno rumorosa di tutte le altre aree. Questo fatto può sembrare casuale, ma in verità non lo è.

Le grandi aziende che stanno dietro a questi negozi, infatti, tentano di creare un’atmosfera che assomiglia a quella di un’enoteca. In questo modo ci spingono a comprare molto di più di quanto vorremmo, facendoci credere che i prodotti siano di una qualità superiore. Se non disdegniamo bere un buon bicchiere di rosso pranzo, dobbiamo tenere a mente questo piccolo escamotage.

Il posizionamento dei prodotti

Un’altra cosa che funziona molto sui consumatori riguarda il posizionamento dei prodotti all’interno degli scaffali.

Gli articoli più costosi generalmente sono posizionati giusto all’altezza dell’occhio umano. Quelli in offerta, oppure gli economici, sono messi a livello dei piedi o molto in alto

È meglio, quindi, avere molto tempo quando si fa questo genere di compere in modo da poter confrontare i prodotti per scegliere quelli più vantaggiosi.

