Quando si vive in una casa, oltre alla disposizione dei mobili, al televisore di ultima generazione e a belle piante, bisogna curare un aspetto che spesso è noioso: la pulizia. Pulire il piano cottura dopo aver cucinato o i piatti dopo aver mangiato è normale e necessario. Usufruire del wc, della doccia, del lavandino e mantenerli in ordine e igienizzati è doveroso. Lo stesso discorso vale per i pavimenti e ogni altra parte della casa, compresi abiti e biancheria da letto. Pulire non è solo un fattore estetico oppure olfattivo, poiché molti detergenti sono profumati. La pulizia fa in modo che possiamo vivere in un ambiente il più possibile privo di elementi dannosi, come i batteri.

Attenzione se si fanno le pulizie di casa con la candeggina, alcool e altri detersivi e rimedi perché alcune combinazioni possono essere pericolose

Nella vita di ogni giorno si usano svariati prodotti. Li compriamo in negozi specializzati oppure nei supermercati. In quasi tutte le case ci sono soprattutto la candeggina, l’alcool, l’acqua ossigenata e poi detersivi specifici per pavimenti, piatti, bucato e così via. Convinzione di alcune persone, purtroppo, è che mischiando dei prodotti gli effetti vengono potenziati. Ciò, invece, può essere dannoso.

Candeggina (ipoclorito di sodio) insieme all’acido cloridrico (acido muriatico) sprigiona cloro gassoso, un elemento tossico;

con l’ammoniaca si formano delle sostanze irritanti, le clorammine;

con l’alcool etilico le sostanze che si possono formare sono soprattutto due. Ciò dipende dalla quantità degli elementi in soluzione. Una è l’acetato di sodio e l’altra, irritante, è il cloroformio.

Precauzioni varie

Quando si deve usare la candeggina è bene indossare guanti di gomma e, se possibile, proteggere la bocca e il naso con una mascherina e gli occhi con occhiali di plastica. La candeggina è altamente irritante e potenzialmente corrosiva. Bisogna stare attenti poiché potrebbe portare a conseguenze gravi se inalata o se viene a contatto con la pelle. Le sue caratteristiche, però, sono utili in casa. Infatti, ha un potere altamente igienizzante per sanitari e pavimenti.

Per i tessuti, è un ottimo sbiancante e può essere usata diluita per il lavaggio a mano, o può essere versata nella vaschetta del detersivo, ma da sola. Anche in questi casi, infatti, unire in soluzione detersivi per il bucato o per i pavimenti alla candeggina può creare sostanze irritanti o tossiche imprevedibili. Per quanto riguarda la conservazione, meglio tenerla nel contenitore originale di plastica dura in un posto lontano dalla vista e dalla portata dei bambini e dalla luce solare diretta.

