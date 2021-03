La tecnologia può essere un’incognita per molti. A volte non sappiamo raccapezzarci in mezzo a social network (su cui vi diamo consigli qui), app, computer, e console per videogiochi.

Quando si tratta di computer e telefoni in particolare, abbiamo molte giustificate paure di sicurezza. Questi due strumenti infatti contengono un sacco di nostri dati personali e file utili, che sarebbe gravissimo perdere. E sarebbe ancora peggio se qualche malintenzionato mettesse le mani sopra questi dati importanti.

Oggi ci occupiamo in particolare di questo aspetto, cercando di tutelare in particolare i nostri smarphone. Facciamo attenzione, se il telefono mostra questi segni potrebbe essersi preso un virus.

Quando preoccuparsi dello smartphone

Uno dei segni più comuni è un eccessivo consumo della nostra batteria, spesso dovuto ad un frequente surriscaldamento. Certo questo potrebbe anche essere un semplice indizio dell’età avanzata del nostro smartphone. Ma se è piuttosto nuovo, e non ha mai dato questo tipo di problemi, allora non si può escludere un hackeraggio.

Ci sono poi eventi improvvisi che possono essere un indicatore: tra essi, gli spegnimenti del tutto casuali. O ancora, la ricezione di SMS molto strani. Spesso questi messaggi non hanno alcun senso, ma sono solo un’accozzaglia di simboli e numeri, e che sono un fortissimo indicatore di hackeraggio.

Un’altra indicazione preoccupante è l’improvviso aumento di giga consumati dal telefono, e non dovuto ad una nostra attività. Dobbiamo temere molto questa cosa perché potrebbe significare che l’hacker ci sta già rubando i dati consumando i nostri giga.

Cosa fare

Una cosa molto importante è avere sempre a disposizione un buon antivirus, che non deve essere installato solo su computer. Anche su smartphone infatti può essere davvero utile per capire se siamo stati infettati. Possiamo scegliere alternative gratuite come Avast o MalwareBytes, ma anche altri a pagamento. Questi programmi non solo ci proteggeranno spesso dai virus, ma saranno anche in grado di eliminarli se trovano l’infezione.

Attenzione, se il telefono mostra questi segni potrebbe essersi preso un virus. Ripuliamolo con un bel antivirus.