Una delle grandi paure del mondo moderno è quella di non avere abbastanza batteria per il telefono. Cerchiamo sempre dei modi per farla durare di più, riducendo i consumi in ogni modo. Schermo, GPS, rete cellulare sono colpevoli molto importanti. Però anche diminuendone l’uso la batteria a volte si scarica in un attimo.

La ragione a volte è molto profonda e purtroppo non risolvibile facilmente. Attenzione, se il nostro telefono ha questa caratteristica la batteria dura pochissimo.

Attenzione al tipo di telefono

Per capire se il nostro smartphone avrà problemi di carica, non dobbiamo certo essere degli esperti. Basta infatti porsi una domanda molto semplice: quanto è grande? Già, perché una delle cose più importanti che determina la durata della carica è la dimensione della batteria.

Le batterie dei telefoni sono misurate in milliampere-ora (con il simbolo mAh). Esso indica sostanzialmente quanta corrente la batteria riesce a fornire al telefono in un’ora. Ovviamente, batterie più grandi riescono ad avere molti più milliampere-ora e quindi a far durare molto di più la carica.

Come fare a capire se la nostra batteria si scaricherà in fretta

Il modo per capire se la batteria è troppo piccola, e non garantirà molte ore di corrente, è molto semplice. Infatti, essa è direttamente proporzionale alla dimensione del telefono. Più è grande lo smartphone, e più grande sarà la batteria, e di conseguenza più durerà la carica.

Questa cosa può essere sorprendente, perché si potrebbe pensare che gli smartphone più grandi, consumando di più, durino di meno. Eppure, non è così, ed anzi di solito più sono grandi e più durano.

Ovviamente, ci sono delle eccezioni. Esistono telefoni piccoli ma che consumano così poco da durare tanto, ed altri grandi che però non hanno una batteria delle dimensioni giuste. Per cui è sempre bene informarsi in rete oppure nei negozi specializzati per capire se il nostro smartphone soffrirà o meno di problemi di carica.

Insomma, facciamo attenzione, se il nostro telefono ha questa caratteristica la batteria dura pochissimo.

A chi invece sta cercando di acquistare un computer, consigliamo questo articolo con consigli importanti.