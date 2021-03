Qualunque proprietario di cane si sarà chiesto almeno una volta: ma come mai il mio cucciolo sbava così tanto? Questa è una condizione ricorrente tra cani di diverse razze ed età, potrebbe però essere segnale di qualcos’altro. Vediamo allora insieme perché bisogna fare attenzione, se il cane sbava in modo eccessivo potrebbe essere un segno preoccupante.

Perché il cane sbava?

Per molti cani è naturale produrre grandi quantità di bava in eccesso, sia a causa della forma del muso che per una questione di razza. Nella norma questo comportamento del cucciolo non è una condizione preoccupante. Infatti, l’ipersalivazione può presentarsi per diverse cause: può derivare da una forte eccitazione fisica ed emotiva o in seguito a una corsa prolungata; senza dimenticarci, ovviamente, di quando il cane si trova davanti a uno dei suoi cibi preferiti e allora perde il controllo sbavando copiosamente.

Nonostante quindi questo sia un comportamento generalmente naturale dovremmo però sempre comprenderne la causa così da poter prevenire eventuali problemi.

Quando preoccuparsi

Questa reazione fisica del cane può, però, essere l’effetto di alcune cause più importanti che non dovremmo mai sottovalutare: ad esempio potrebbe essere la presenza di un oggetto o di un corpo estraneo rimasto incastrato in bocca; oppure un problema ai denti, come una forte infezione che infiamma le gengive e il cavo orale; o ancora una puntura di insetto o il morso di un altro animale velenoso che potrebbero causare questa reazione fisica nel cane.

Dobbiamo quindi rimanere vigili e controllare l’eventuale presenza di rigonfiamenti e alitosi. Facendo attenzione che questi non impediscano al cane di respirare normalmente, creandogli affanno e stanchezza cronica. In questi casi dovremmo allora fare particolare attenzione al comportamento del cane e cercare di intercettare tutti i segnali più strani. Una forte salivazione, unita ad inappetenza e nausea con vomito, richiede senza ombra di dubbio una visita urgente dal veterinario.

Ecco, allora, che in questo articolo abbiamo visto perché bisogna fare attenzione, se il cane sbava in modo eccessivo potrebbe essere un segno preoccupante.

