Chi ha un cane sa che questo amico a quattro zampe diventa a pieno titolo membro della famiglia. Come un figlio, come un “pezzo del cuore” direbbero a Napoli. Infatti, cerchiamo in ogni modo di farlo crescere con noi, di farlo sentire bene. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e abbiamo scritto un articolo completo sui giochi che lo aiutano a stimolare la sua intelligenza.

Prendendoci cura di lui abbiamo spesso notato che ci sono comportamenti o situazioni che ci devono mettere in allarme. Una di queste è naturalmente la forte perdita del pelo.

Non disperiamoci subito, però. Può semplicemente trattarsi del cambio della muta primaverile. Tuttavia, ci possono essere anche altri fattori che contribuiscono alla caduta del suo pelo. Attenzione, se il cane perde il pelo può essere un pessimo segnale.

Pulci, acari e pidocchi

Le pulci, gli acari e i pidocchi possono far passare ai nostri cani dei bruttissimi quarti d’ora. In particolare, questi parassiti si concentrano in alcuni punti specifici.

Infatti, se notiamo che il nostro cane perde il pelo attorno alla coda o vicino al collo è molto probabile che si tratti di pidocchi, pulci o acari. In più, in questo caso, il nostro cane soffrirà di prurito intenso e cercherà di grattarsi in continuazione, aggravando ulteriormente la situazione.

Malattie pelle o dieta sbagliata

Ci sono varie malattie o disturbi della pelle, anche per i cani. Infatti, anche il nostro amico a quattro zampe può soffrire di eczema o di perdita di forfora, che può portare a fargli perdere il suo bel pelo. In questo caso, vedremo il suo bel manto diradarsi proprio nei punti in cui è maggiormente colpito.

Inoltre, anche una dieta sbagliata può portare il cane a perdere il proprio pelo.

Consiglio finale

Se notiamo che il nostro cane perde il pelo con tutte queste caratteristiche, l’unica cosa da fare è portarlo il prima possibile dal veterinario. Lo specialista, infatti, ci dirà cosa è meglio fare per lui ed eventualmente anche cambiare la sua dieta. Attenzione, se il cane perde il pelo può essere un pessimo segnale.