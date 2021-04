Per il secondo anno di fila, Pasqua e Pasquetta saranno molto limitate, e non potremo fare grandi feste con amici e parenti. Le restrizioni contro il Covid infatti si stanno facendo sentire, e tutta l’Italia sarà rossa in questi giorni.

Tuttavia, nulla ci impedisce di fare una grigliata in casa, in famiglia o comunque con i nostri congiunti. È una cosa che rispetta le regole e non porta rischi di contagio aggiuntivi. Eppure, porta un sorprendente inconveniente. Facciamo attenzione, se facciamo una grigliata a Pasquetta corriamo questo sorprendente rischio.

Dubbi e proibizioni

Quello che non stiamo considerando è che il barbecue può fare dei danni all’ambiente. Infatti, emette anidride carbonica, la quale è la principale responsabile del riscaldamento globale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Secondo alcuni studi, una grigliata per una famiglia causerebbe più emissioni di un viaggio in auto di oltre cento chilometri. Una cifra elevata e che sta preoccupando i governi dei Paesi avanzati. Ed infatti c’è il rischio che vengano messe in atto proibizioni e multe per evitare che le persone facciano troppi barbecue. Alcuni Stati, come Cile e Regno Unito, stanno già studiando delle limitazioni per evitare eccessivo inquinamento.

La situazione italiana

Per ora, l’Italia è fortunata, poiché non ci sono piani per proibire o limitare le grigliate. Infatti, si sa che ci sono ben altre fonti importanti di inquinamento, e quindi la priorità verrà ben probabilmente data ad altro.

Per cui, se facciamo un barbecue rispettando le limitazioni Covid, non preoccupiamoci per le multe. Ma stiamo comunque attenti a non fare tantissime grigliate, se non altro per rispetto dell’ambiente.

Ora sappiamo che dobbiamo fare attenzione, se facciamo una grigliata a Pasquetta corriamo questo sorprendente rischio. Teniamone conto, e pensiamo che in ogni caso ridurre il consumo di carne rossa non è una cattiva idea. Infatti, non sarà solo l’ambiente a ringraziare, ma anche la nostra salute. Sappiamo infatti che la carne cotta alla griglia può portare problemi di salute e persino il cancro, per cui teniamo sotto controllo i consumi.

A chi sta invece pensando a che antipasto fare a Pasquetta, consigliamo questo articolo.