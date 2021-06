Cosa c’è di meglio di un bel picnic con la famiglia o con gli amici? Rilassarsi all’ombra degli alberi in mezzo alla natura per un pranzo in compagnia è certamente uno dei modi migliori per scaricare lo stress. Preparare un cesto da picnic con tutto l’occorrente non è difficile: piatti, bicchieri, posate, e contenitori ermetici per le pietanze. Attenzione però, molte volte dimentichiamo di portare con noi un oggetto indispensabile. Se lo lasciamo a casa, non solo il nostro picnic sarà meno piacevole, ma potrebbe trasformarsi in un incubo.

Attenzione, se dimentichiamo di portarlo il nostro picnic si trasformerà in un incubo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione ai parassiti

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Si tratta di qualcosa di banale, ma che spesso dimentichiamo di mettere in borsa: un buon repellente per insetti. Ma attenzione, il classico repellente per sole zanzare purtroppo non basta se abbiamo intenzione di trascorrere la giornata su un prato. Serve qualcosa di più forte. Portiamo con noi anche un antizecche. Questi parassiti, infatti, non aspettano altro che attaccarsi alle nostre gambe per succhiare il sangue. Ma un morso di zecca può avere conseguenze anche molto serie. Per questo dobbiamo sempre mettere in borsa un buon antizecche.

Attenzione, se dimentichiamo di portarlo il nostro picnic si trasformerà in un incubo

Ma perché le zecche possono causare più danni delle zanzare? Le zecche possono trasmettere delle malattie molto serie, prima fra tutte la malattia di Lyme, causata da un batterio. Ma un morso di zecca può causare anche una meningoencefalite con sintomi pericolosi soprattutto per i più anziani. Insomma, certamente non vogliamo subire un morso di zecca mentre ci stiamo godendo un idilliaco picnic in campagna. Non dimentichiamo quindi di portare sempre con noi un buon repellente per insetti e soprattutto per le zecche.

Se gli insetti ci perseguitano anche nel giardino di casa, ecco un semplice trucco per prevenire un’infestazione di zanzare nel nostro giardino.