Ci sono alcuni problemi di salute a cui è bene fare attenzione, soprattutto dopo una certa età. Tra questi troviamo in particolare il colesterolo alto e l’ipertensione, che, se non vengono tenute sotto controllo, possono avere effetti anche gravi. Secondo il Ministero della Salute, i disturbi cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia. Invitiamo sempre a seguire le linee guida del Governo su temi così importanti.

Oggi andiamo a toccare un aspetto di questi problemi, andando ad individuare i fattori di rischio che aumentano le possibilità di soffrirne. Facciamo attenzione, se abbiamo queste caratteristiche siamo a rischio colesterolo alto ed ipertensione.

I principali fattori

Partiamo specificando che, purtroppo, la genetica riveste un ruolo importante. Quindi, se abbiamo una storia familiare di colesterolo alto o ipertensione, è bene che ci sottoponiamo molto più spesso ad esami di controllo. La predisposizione genetica non si può sconfiggere, ma conoscerla ci permette di agire con maggiore prontezza.

Inoltre, come abbiamo detto, l’età è un fattore importante. Anche in questo caso è bene aumentare le visite di controllo, soprattutto a partire dai 50 anni.

Ci sono poi altri fattori di rischio, ad esempio, l’aumento del colesterolo può essere favorito da determinati farmaci. È importante essere sempre informati sui medicinali che si prendono, per evitare effetti collaterali spiacevoli. L’ipertensione, invece, può derivare da una vita stressante oppure troppo sedentaria, in cui non si fa attività fisica regolare.

Il nostro stile di vita può poi esporci ad entrambi i rischi contemporaneamente. Esagerare con l’alcool o con una dieta troppo ricca di grassi può portare ad un innalzamento dei valori del colesterolo e ad un maggiore rischio di ipertensione.

Insomma, le parole d’ordine sono prevenzione e controlli regolari. Chi invece ha disturbi di tipo reumatico troverà un utile consiglio in questo articolo.