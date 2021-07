Le unghie sono una parte del nostro corpo a cui molti fanno attenzione. Sono anche le prime a manifestare sintomi in caso di malessere, malattia e ovviamente, carenze vitaminiche. Se abbiamo notato che le nostre unghie sono particolarmente fragili e sfibrate, questo potrebbe essere il primo segno di uno squilibrio nella dieta. Fortunatamente è facile porre rimedio seguendo un’alimentazione varia ed equilibrata. Vediamo di quale vitamina stiamo parlando.

Attenzione se abbiamo le unghie sfaldate potrebbe essere per una carenza di questa vitamina

Le unghie possono diventare fragili e sfibrate per vari motivi, tra cui l’eccessivo utilizzo di smalti e prodotti per le unghie. Ma se notiamo che le nostre unghie sono danneggiate e si staccano ‘a strati’ questo è uno dei sintomi tipici di una carenza vitaminica. È quindi un’indicazione o del fatto che non assumiamo abbastanza nutrienti nella dieta, oppure che il nostro corpo ha difficoltà ad assorbirli. Quindi attenzione, se abbiamo le unghie sfaldate potrebbe essere per una carenza di questa vitamina. Si tratta della vitamina B7.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

In quali alimenti possiamo trovarla

La vitamina B7 non è in realtà una vera e propria vitamina, in quanto, oltre che nei nutrienti, viene anche prodotta in autonomia dal nostro corpo. Una carenza di vitamina B7 può avere tra i sintomi, oltre alle unghie fragili, anche desquamazione della pelle, dermatite, congiuntivite, problemi di coordinazione e ipoglicemia. La vitamina B7 è però fortunatamente diffusa in molti cibi che consumiamo quotidianamente. Particolarmente ricchi di questa vitamina sono ad esempio la carne di pollo e vitello, il lievito, gli agrumi di vario genere, i cereali (particolarmente integrali) e le arachidi.

Se non usiamo abitualmente smalti e acetone, e seguiamo una dieta varia ed equilibrata ma le nostre unghie sono comunque rovinate e sfibrate, è meglio in questo caso rivolgersi a un dermatologo che ci saprà consigliare sul da farsi.

Ma c’è anche un’altra vitamina la cui carenza può causare prurito e pelle secca, ecco quale.