Dal 2003 è stata introdotta la patente a punti e da allora anche l’universo delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada è stato stravolto.

Alcune delle infrazioni del Codice Stradale, oltre ad essere accompagnate da multe salatissime, portano anche ad una decurtazione dei punti dalla patente.

Le infrazioni più lievi comportano una sottrazione di punti che va da 1 a 3. Per quelle intermedie, la decurtazione arriva fino a 6. In un precedente articolo abbiamo visto Quali sanzioni comportano la detrazione dei punti dalla patente. Ma attenzione, rischi la patente se fai queste infrazioni!

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Le infrazioni più gravi del Codice della Strada possono togliere dagli 8 ai 10 punti. Vediamo quali sono.

Infrazioni che tolgono 8 punti

mancata precedenza ai pedoni sulle strisce;

inversione di marcia vicino ad incroci, curve o dossi;

mancato rispetto della distanza di sicurezza in incidenti con gravi danni a cose e/o persone.

Attenzione, rischi la patente se fai queste infrazioni che tolgono 10 punti

gare di velocità (con qualsiasi veicolo a motore);

guidare contromano in curva, su dossi o in caso di scarsa visibilità;

sorpasso pericoloso;

retromarcia in autostrada;

inversione di marcia in autostrada;

andare contromano in autostrada;

guida in stato di ebrezza da alcool e/o droghe;

fuga in caso di incidente e mancato soccorso;

forzare un posto di blocco;

rifiutarsi di fare l’alcool test;

eccesso di velocità che supera il limite di 60 km/h;

trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione o comunque senza rispettare le prescrizioni di legge.

In alcuni casi si prevede anche il ritiro immediato della patente, come per la guida in stato d’ebrezza o per il sorpasso in curva.

Vuoi scoprire quanti punti hai sulla patente?

Il Ministero dei Trasporti offre tre servizi in base ai quali potrai verificare il tuo saldo punti patente. Puoi infatti scaricare l’app iPatente, utilizzare il portale online il portaledellautomobilista.it oppure chiamare il numero verde 848.782.782.