Forse non tutti sanno che la dipendenza da teina è comparabile a quella da caffeina. Tradotto, il caffè provoca una dipendenza simile al thè. Diciamolo alle zie o agli amici che ci invitano a prendere un thè pensando di farci un piacere salutare.

Certo, c’è la favola che racconta che la Regina Elisabetta consumi il proprio thè quotidiano alle 17. E grazie a questa sua abitudine, è arrivata ad una veneranda età in salute ed intelligenza.

Tuttavia, ci sono varie tipologie di thè e sarebbe meglio evitarne alcune. Attenzione, questo tipo di thè provoca spiacevoli effetti collaterali.

Kava Kava

Questa tipologia di thè arriva dalla regione dell’Oceano Pacifico ed è spesso impiegato contro l’ansia. Tuttavia, ha la capacità di causare sonnolenza, addirittura torpore, se lo beviamo troppo spesso.

Basti pensare che è vietato in due Paesi, la Polonia e l’Australia, perché può anche provocare disfunzioni epatiche. Inoltre, se assumiamo vino o birra o qualunque bevanda alcolica nel giro di alcune ore, può causarci danni al fegato. Quindi, attenzione, questo tipo di thè provoca spiacevoli effetti collaterali.

Thè che fanno bene

Ricordiamo ora ai nostri Lettori delle qualità di thè che fanno bene. Il primo è naturalmente il celeberrimo thè nero che dà sostegno al metabolismo. Certo, se lo consumiamo in eccesso è molto eccitante. Forse è ovvio ma ricordiamo che, come per ogni sostanza, l’abuso è sicuramente nocivo.

Un altro thè degno di nota è quello che arriva dalle foglie di camellia sinesis, il nome latino della pianta del thè per antonomasia. Il colore bianco è dato dal trattamento riservato alla produzione di questo thè. Vengono, infatti, prese le foglie giovani che presentano una peluria bianca. Da consumare rigorosamente senza zucchero.

L’ultimo thè della nostra serie è naturalmente il thè verde. Alcuni lo chiamano “la bevanda più sana del mondo”. Ciò sembra essere dovuto all’alta concentrazione di EGCG, sostanza quasi miracolosa.