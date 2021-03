Attenzione questi due errori per essere belle e abbronzatissime sotto i raggi del sole

Il sole di questi giorni aiuta a pensare che l’estate è vicina. Come non pensare al mare se si pensa all’estate? Stare al mare fa bene alle ossa, alla testa a tutto il corpo. Si può stare in spiaggia in tanti modi diversi. Questo dipende dal gusto di ognuno. Quello che è importante è godere del sole che ha grandi benefici sulla salute stimolando in modo sostanziale la vitamina D.

Però non si può dimenticare che molti alla tintarella ci tengono. A dire la verità l’abbronzatura rende più snelli e più belli ed è per questo che non si vuole rinunciare a prendere il sole. Ma attenzione a questi due errori per essere belle e abbronzatissime sotto i raggi del sole. Ma come si prende il sole? Ci sono delle regole? Si certo, andiamo a vedere quali sono.

La tintarella

Durante tutto l’inverno fino all’esposizione al sole, la pelle deve essere molto idratata. Utilizzare gli scrub per togliere le cellule morte. L’utilizzo dello scrub tende a rinnovare continuamente lo strato della pelle.

Se quello che si vuole è una bella abbronzatura non si deve avere fretta. Evitate l’errore di prendere il sole senza alcun accorgimento necessario. Il sole si prende a piccole dosi e con creme con protezione inizialmente alta. Almeno nei primi giorni dell’esposizione.

Lo scrub adatto

Un atro rimedio molto importante è lo scrub che porta via lo strato di pelle morta che ricopre l’epidermide. Il consiglio è di usare uno scrub naturale.

Gli errori da non fare sono tanti ma quelli più importanti sono questi:

a) non prendere il sole con una pelle disidratata;

b) no alle lunghe esposizioni al sole senza protezione.

Una bella abbronzatura può durare mesi se si usano gli accorgimenti giusti. Basta un po’ di attenzione e si avrà una bella tintarella per tutta l’estate. Ma attenzione a questi due errori per essere belle e abbronzatissime sotto i raggi del sole.