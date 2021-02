Il mondo è pieno di animali temibili. Alcuni li conosciamo bene, come i leoni e le tigri, altri invece sono meno famosi. Di solito sono creature esotiche, che possiamo trovare al massimo negli zoo. Oggi vedremo proprio una razza molto rara, che ha origine in Indonesia. Ma facciamo attenzione, questi animali sono pericolosi come dei draghi.

Il drago

Sull’isola di Komodo, in Indonesia, troviamo un enorme rettile, di oltre tre metri di lunghezza. Esso è un temibile predatore che è anche in grado di attaccare prede molto grosse, come i bufali. Questo animale si chiama varano di Komodo, ma viene conosciuto molto più spesso come “drago” di Komodo. Già, perchè il suo aspetto ricorda proprio quello della mitica creatura medievale.

I suoi punti di forza

Il drago di Komodo si muove spesso lentamente, ma come tutti i buoni predatori è in grado di compiere rapidi scatti, che gli permettono di raggiungere in un attimo la preda ed azzannarla. Riesce ad arrivare anche a 20 chilometri orari, per brevi tratti.

Quando morde, il drago rilascia un potente veleno, mischiato a dei pericolosi batteri. Per questa ragione, se la preda riesce a scappare dopo un morso, non riuscirà ad andare lontano. Infatti veleno e batteri entrano in circolo ed uccidono la preda in massimo due giorni. Per cui tutto ciò che il drago di Komodo deve fare è seguire l’animale ferito ed aspettare che sopraggiunga la morte. Poi può mangiarlo senza problemi.

Si trova attualmente a rischio

Nonostante le sue caratteristiche, il drago di Komodo è un animale a rischio estinzione. Esistono infatti meno di cinquemila esemplari in vita, un numero già piuttosto preoccupante. Per questo motivo, è stato fondato un Komodo National Park dove questi rettili sono una specie protetta. Per ora quindi il rischio non è enorme, e le possibilità di riuscire a tutelarlo sono abbastanza alto.

In ogni caso, se mai ci trovassimo in Indonesia, ricordiamoci di fare attenzione, questi animali sono pericolosi come dei draghi.