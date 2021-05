Qualsiasi animale entri a fare parte di una famiglia ne diventa membro a tutti gli effetti. Anzi spesso è proprio colui che riceve le maggiori attenzione ed è il più amato da tutti.

Non potremmo mai perdonare dunque di aver causato un danno alla sua salute semplicemente perché, per mancanza di conoscenza, abbiamo esposto la sua salute ad un rischio. Per questo motivo vogliamo condividere con i nostri lettori queste informazioni utili Ebbene, attenzione questa pianta che molti hanno in casa può essere fatale per i nostri cani e gatti.

La palma del Sago

La maggior parte delle persone, infatti, non sa che la Cycas revoluta, detta anche Palma del Sago, è una pianta tossica, addirittura potenzialmente mortale, per gli animali domestici. È una pianta esteticamente incantevole. Su un fusto alto fra i 20 ed i 30 centimetri troneggia una larga corona di foglie di un colore verde intenso. Un arbusto sempre verde che ben si adatta a vivere negli appartamenti e nei giardini. Una pianta longeva che raggiunge l’apice della sua fioritura a primavera.

Non lasciamoci ingannare dalla sua bellezza

Nonostante il suo bell’aspetto, apparentemente innocuo, rappresenta un enorme pericolo per i cani ed i gatti. Infatti uno studio pubblicato su un’autorevole rivista scientifica, Science Direct, classifica l’ingestione di questo arbusto fra le principali cause di avvelenamento degli animali domestici. Tutte le parti di questa pianta risultano tossiche per la presenza di una sostanza nociva: la cicasina. Tuttavia sono i semi che contengono la quantità più elevata di questa tossina. Inspiegabilmente cani e gatti ne vanno particolarmente ghiotti. Per questo motivo, se gli amici a quattro zampe fanno parte della nostra famiglia o vengono spesso a farci visita con conoscenti e parenti, è consigliabile evitare di posizionare nella propria casa o in giardino questa pianta.

Il rischio per i bambini

Il rischio aumenta ancora di più in presenza di un bambino, specie se piccolo. La sua curiosità potrebbe spingerlo infatti ad assaporare un semino proveniente dalla Palma del Sago. La sostanza che contengono è tossica anche per gli esseri umani.

Purtroppo solo in pochi sono a conoscenza del pericolo che si corre ad avere in casa questa bellissima pianta. Per questo motivo sono nate delle associazioni che hanno come fine quello di informare sui pericoli che si possono correre.

Dunque, attenzione questa pianta che molti hanno in casa può essere fatale per i nostri cani e gatti.

