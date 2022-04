Solitamente i truffatori che agiscono non nel mondo virtuale prendono di mira gli anziani. Proprio le persone più deboli e fragili che tendono a fidarsi degli altri. E che, nella maggior parte dei casi si fanno raggirare proprio a causa del loro buoni sentimenti. Viviamo, purtroppo, in una cultura in cui l’esaltazione della merce e della ricchezza fa da padrona. E accaparrarsi più ricchezza possibile sembra essere il mantra di chi, appunto, di truffe ci vive.

A discapito, magari, dei più disagiati e deboli. Solitamente sono presi di mira coloro che risultano soli e che, nella maggior parte dei casi, evita di sporgere denuncia per vergogna o pudore. Bisogna fare attenzione quando si va a fare la spesa perchè con l’utilizzo di spiccioli distrae il malcapitato.

Le truffe ai danni degli anziani

Sul sito dei Carabinieri c’è un elenco di tutte le truffe messe in atto per raggirare e derubare gli anziani. C’è quella che fa leva sulla preoccupazione e che annuncia, per telefono un incidente. Un figlio trattenuto dalla polizia e il bisogno di una “piccola cauzione”. C’è, poi, quella dell’amico di famiglia che rifila capi di abbigliamento in cambio di denaro.

La fuga di gas, il rimborso e chi più ne ha più ne metta. In ogni caso si cerca di far leva, sempre e comunque, sulla fiducia nel prossimo che gli anziani hanno. Con sempre lo stesso identico scopo: alleggerire la vittima di quanto più possibile.

Attenzione quando si va a fare la spesa al supermercato perchè quando si esce se si vedono delle monete cadere si potrebbe subire un furto

Ma l’ultima trovata dei malfattori che prendono di mira i non più giovani è davvero subdola. E bisogna fare attenzione soprattutto nei parcheggi, perchè è proprio lì che viene messa in atto. Solitamente i criminali agiscono nel parcheggio del supermercato ai danni di donne sole che sono arrivate in auto.

Criminali al plurale, perchè di solito sono almeno due. Uno fa da esca e l’altro si occupa del furto vero e proprio. Mentre la vittima apre la macchina alle sue spalle passa uno sconosciuto che lascia cadere a terra una manciata di monetine. La vittima che ha già posato le buste della spesa in auto, compresa la sua borsa, si distrae. Vuoi per raccogliere le monetine, vuoi per avvertire chi le ha perdute che, ovviamente cercherà di prendere tempo. Mentre il complice, non visto, dallo sportello del passeggero svuoterà la borsa della donna da portafogli, telefono e tutto quello che può avere un valore.

Il consiglio in questo caso è quello di stare sempre all’erta e non fidarsi di nessuno. E soprattutto se qualcosa ci distrae non lasciare mai la borsa incustodita in auto mentre si parla con qualcuno. O si fa qualsiasi altra cosa. Perchè i male intenzionati sono sempre dietro l’angolo.

Lettura consigliata

Attenzione alla truffa che potrebbe arrivare rispondendo a questa chiamata telefonica a nome di due grandi aziende