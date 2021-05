Quando ci sediamo a tavola, abbiamo molte cose a cui fare attenzione. Innanzitutto, vogliamo assicurarci che il cibo che abbiamo di fronte sia sano, di qualità, e dall’origine affidabile. E poi desideriamo che sia gustoso e che soddisfi il nostro palato.

Però nessuno di noi è perfetto, e quindi tutti compiamo degli sbagli. Il problema è che alcuni di questi possono davvero farci male alla salute, quindi è importante che li correggiamo subito. Oggi ne vedremo proprio uno, e proporremo la facile correzione. Attenzione, quando scongeliamo la carne evitiamo questo comunissimo ma serio errore.

La comune abitudine

Il congelamento è un’operazione assolutamente normale, che utilizziamo in varie situazioni. A volte lo facciamo perché non abbiamo consumato tutto per fare cena. Altre volte invece al ritorno dal supermercato ci siamo accorti di aver comprato troppo, oppure lo abbiamo fatto apposta per fare un po’ di scorta.

Ma quando poi arriva il momento di scongelare, bisogna fare attenzione.

Stiamo attenti a come scongeliamo

Un errore che molti compiono è quello di scongelare a temperatura ambiente. Lo sappiamo bene che a volte abbiamo poco tempo, e quindi per fare in fretta lo facciamo, oppure addirittura mettiamo la carne sul termosifone. Ma è un metodo sbagliato ed anzi pericoloso. Infatti, le temperature più alte attraggono i batteri, che portano un gran numero di rischi per la nostra salute.

Per cui è importante che scongeliamo la carne nel frigo. In tal modo lo scongelamento sarà molto più lento e graduale, ma garantirà il massimo della sicurezza. Insomma, mettiamoci una sveglia la mattina che ci ricordi di togliere la carne dal freezer. In tal modo, dopo circa 12 ore, essa sarà pronta per essere gustata. E se non siamo sicuri che sia pronta, proviamo a pungerla con una forchetta: così vedremo se il centro è ancora congelato.

Attenzione, quando scongeliamo la carne evitiamo questo comunissimo ma serio errore. Basta un semplice accorgimento e ci tuteleremo da seri problemi.

