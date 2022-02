Le credenze e i miti sono tradizioni che ognuno di noi, non importa da quale regione provenga, si porta inevitabilmente con sé per tutta la vita. Oltre a modi di dire e modi di fare, esistono anche delle cose materiali che si dice portino sfortuna. Non solo per chi le riceve, ma anche per chi le dona. Ci sono molti oggetti che portano fortuna e successo, soprattutto per i nuovi nati, come il cocco tipico della tradizione sarda. E poi ci sono cose che potrebbero involontariamente il malocchio.

Il malocchio o la mala sorte

In questo articolo precedente, abbiamo dato luce ad alcune credenze popolari che riguardano soprattutto i gioielli. Le collane che si spezzano in modi strani, il corallo che improvvisamente cambia colore. Molti sostengono che la causa di questi incidenti sia la mala sorte o la sfortuna. Altre invece non ci credono poi tanto e danno la colpa alla sola distrazione e non curanza verso i gioielli. Ma di fatto, anche chi non ci crede del tutto evita di fare determinate cose che potrebbero attirare forze maligne.

Attenzione quando regaliamo le scarpe perché i buoni propositi si potrebbero trasformare in sfortuna soprattutto in amore

E tra le tante cose, ci sono anche i regali che si possono e non si possono fare al proprio partner. I doni per gli anniversari, per i compleanni o per le feste comandate sono quasi d’obbligo soprattutto all’inizio di una relazione.

Con il tempo poi, la coppia si calibra e si capiscono meglio anche i desideri dell’altro. Cercando di accontentarli a tutti i costi si potrebbe però incappare in scomodi scivoli. Prendiamo per esempio noi donne. Siamo sempre affascinate e circondate da una marea di scarpe. Ne abbiamo di tutti i tipi e di tutte le fantasie. Per uscire, per andare a fare sport, per la piscina e per il mare. Non ci stancano mai e ne vorremmo sicuramente delle altre.

Ecco, se il nostro fidanzato o la nostra fidanzata decidesse un giorno di regalarcele, dovremmo essere pronte a ripagare completamente il costo del dono appena ricevuto. Non solo la tradizione italiana, ma anche quella di moltissimi altri paesi, impone che le scarpe non si possano mai regalare.

Molti credono che le scarpe nuove vengano donate solo ed unicamente ai morti. Alcuni pensano che la sfortuna si annidi proprio nel sillogismo.

Scarpe, camminare e, quindi, allontanarsi. Per questo, porterebbe inevitabilmente la persona che le riceve a scappare lontano. Nell’immaginario comune le scarpe sono sinonimo di partenza, ma non di ritorno. Attenzione, quindi, quando regaliamo le scarpe perché i buoni propositi si potrebbero trasformare in vera e propria sfortuna.