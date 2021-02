Pensare di rifare bagno risparmiando 1.000 euro! Ecco il classico esempio fuorviante, almeno al momento. Attenzione prima di spendere contando sui Bonus con o senza ISEE per le famiglie: decantati ma non disponibili! La redazione di ProiezionidiBorsa avverte i Lettori dei possibili malintesi determinati dalle vicende tecnico politiche.

In effetti, la legge c’è e la rispettiva pubblicità delle aziende che vendono i relativi prodotti e servizi è legittima. La manovra di bilancio, ha disposto con forza normativa, le creazioni di fondi a cui attingere per le varie misure agevolative. Il problema, però, è che si calcolano oltre 150 decreti attuativi per avviare operativamente quanto disposto nella Legge di Bilancio. Pertanto, senza la firma del relativo Ministero, non solo non c’è la partenza, ma sono in dubbio anche le modalità di utilizzo. Costa dirlo, però il cambio di Governo e Ministeri potrebbe cambiare l’impianto agevolativo concepito in fase di studio pre Legge di Bilancio.

Cosi, sarà legittima la réclame dell’azienda di ristrutturazioni che pubblicizza lo sconto in fattura del 50% per effetto della cessione del credito “bonus idrico”. Ma in che modo si debba utilizzare, e quali, eventuali, comunicazioni effettuare non è ancora chiaro. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio ha già pubblicato la scheda del Bonus risparmio Idrico, confermando l’incentivo di 1.000 euro da utilizzare entro il 31/12/2021. Allo stesso tempo, rinvia però ad un decreto del Ministero dell’Ambiente da emanarsi entro 60 gg dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Stesso dicasi per un’altra super agevolazione attesa sia da i privati che dalle aziende. Ovvero, il Bonus auto elettriche. Come affrontato nell’articolo, Aiuti alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro che valgono un assegno per l’acquisto di auto, si prevede uno sconto del 40%. Tale intervento è molto atteso per gli impatti sulla filiera del risparmio energetico, fotovoltaico, wall box, ecc. Difatti, senza la firma del responsabile del MISE, si rimane ai nastri di partenza!

Che fare, allora? Se la spesa è necessaria nella causale del bonifico di pagamento bisognerà esplicitare tutti riferimenti. Anche perché i bonus sono fino ad esaurimento del fondo. Considerando, inoltre, che difficilmente saranno prorogati oltre la fine dell’anno, si cercherà di tutelare chi ha già, con comportamento concludente, avviato la spesa.